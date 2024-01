Zlyhali ste pri plnení svojich novoročných predsavzatí? Vedci majú pre vás jasný ODKAZ

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ak vám to nevyjde s novoročnými predsavzatiami a vaše plány sa vám nepodarí splniť, môžete z toho vykľučkovať elegantným spôsobom bez posmeškov a ironických poznámok okolia. Odborníci z londýnskej univerzity Bayes Business School odporúčajú, aby ste namiesto nedostatočnej sebakontroly uviedli ako dôvod vášho zlyhania nejaký dôvod, ktorý prichádza zvonku a vy ho nedokážete ovplyvniť. "Odvolávanie sa na faktory, nad ktorými máme menšiu kontrolu, ako je napríklad nedostatok peňazí, môže vyvolať dojem, že máme lepšiu sebakontrolu, aj keď upustíte od novoročného predsavzatia alebo porušíme záväzok," vysvetlila Janina Steinmetzová pre Daily Mail.

Pokiaľ ide o porušenie novoročných sľubov, experti sa rozhodli zistiť, ktoré výhovorky sú ľuďom najviac sympatické. "Mnohé predsavzatia alebo záväzky sa týkajú buď času, alebo peňazí, takže nedostatok jedného alebo druhého poskytuje dobrú výhovorku na ich porušenie bez toho, aby to malo negatívny vplyv na to, ako nás vnímajú ostatní. Tieto dve výhovorky však nie sú rovnako účinné," povedala Steinmetzová.

Do spomínanej štúdie bolo zapojených dvesto respondentov. Vedci ich požiadali, aby si prečítali informácie o ľuďoch, ktorí nedodržali predsavzatie, že budú jesť zdravšie potraviny. Niektorí to odôvodnili nákladmi na prípravu zdravých jedál, zatiaľ čo iní tvrdili, že zlyhali kvôli nedostatku času. Keď experti účastníkov požiadali, aby ohodnotili týchto ľudí z hľadiska sebakontroly a ako potenciálnych partnerov do posilňovne, lepšie hodnotenia mala prvá skupina. Tieto výsledky sú pre autorov výskumu prekvapujúce, pretože ľudia sa radi vyhovárajú na nedostatok času, keď niečo nemôžu urobiť. Výskumy však naznačujú, že máme tendenciu myslieť si, že ostatní by si mohli nájsť čas na cvičenie alebo varenie zdravých jedál, ak by boli dostatočne motivovaní.

"Ľudia často uvádzajú, že uprednostňujú stravu z rýchleho občerstvenia alebo televízne večere, pretože je to rýchlejšie ako nakupovať a variť zdravé suroviny. Organizácie, ktoré propagujú alebo uvádzajú na trh zdravý životný štýl, prípadne pracujú s pacientmi na zmene ich správania, môžu spochybniť, že ľudia sú jednoducho príliš zaneprázdnení na to, aby si vybrali zdravú možnosť."

Doktorka sa domnieva, že by preto mali propagovať zdravé jedlá, ktoré sa dajú jednoducho pripraviť z cenovo dostupných surovín alebo poukazovať na výhody aj polhodinovej aeróbnej aktivity. Toto by podkopalo dôveryhodnosť príliš známej výhovorky. Podľa Steinmetzovej by mohli byť tieto zistenia prínosné pre ľudí, ktorí si hľadajú novú prácu alebo románik. Odporúča preto vyhnúť sa pokušeniu obviňovať nedostatok času.