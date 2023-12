Radi leňošíte na gauči? Nemajte výčitky svedomia: Experti odhalili prekvapivé zdravotné benefity

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Mnohí trávia sviatočné obdobie sladkým ničnerobením. To zahŕňa dlhé vysedávanie na gauči a sledovanie filmov. Hoci niektorí môžu mať pri takomto relaxe výčitky svedomia, odborníci tvrdia, že na to nie je dôvod.

Je len ťažké uveriť tomu, že aj obyčajné ležanie na gauči môže prispieť k dobrému zdravotnému stavu. Experti tvrdia, že práve vďaka tejto praktike sa posilňuje vaša imunita, ľahšie schudnete a predídete chorobám. Podmienkou však je, že pri oddychovaní na gauči nemôžete sledovať televíziu, počúvať hudbu či venovať sa sociálnym sieťam. „V modernom svete žijeme v permanentnom stave nízkeho až stredného stresu,“ uviedol Danny Penman, jeden z autorov medzinárodného bestselleru „Mindfulness: Praktický sprievodca hľadaním mieru v zúrivom svete“.

(Zdroj: Getty Images)

„Byť neustále na hrane si vyberá svoju fyzickú daň na tele, pretože odvádza všetky jeho zdroje do reakcie na boj alebo útek,“ uviedol ďalej. To z krátkodobého hľadiska nie je problém, ale ak sa táto doba predĺži, účinky stresu môžu negatívne ovplyvniť imunitný systém, pokožku či trávenie. Keď si nenájdete čas na oddych, vaše telo produkuje veľké množstvo stresového hormónu kortizolu. Kortizol, ktorý sa tvorí v nadobličkách, uvádza telo do režimu boja alebo úteku. Podľa Cleveland Clinic má kortizol mnoho dôležitých funkcií, napríklad reguluje krvný tlak a pomáha vám prebudiť sa alebo zaspať.

Avšak príliš veľa kortizolu môže oslabiť váš imunitný systém, takže keď ste v strese, ste náchylnejší na bakteriálne a vírusové ochorenia. Ďalšou veľkou nevýhodou je vplyv na našu váhu. Hoci môžete veľa cvičiť a málo jesť, kilá vám neubudnú. Vysoké hladiny kortizolu môžu tiež spôsobiť prudký nárast krvného tlaku, ktorý môže zvýšiť riziko srdcových ochorení, ako je mŕtvica a infarkty. Vysoká hladina kortizolu ovplyvní aj vašu pokožku, ktorá bude mastnejšia, čo môže spôsobiť akné.