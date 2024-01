Pasažiera lietadla šokovali tajomné svetlá na zemi: Vysvetlenie vás dostane

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TikTok video Brada Stewarta nakrútené z okna lietadla počas nočného letu z Hočiminovho mesta do Melbourne, pripomína optickú ilúziu. „Pomôžte mi niekto, prosím,“ obrátil sa autor príspevku na používateľov sociálnej siete so žiadosťou, aby mu pomohli identifikovať neónové svetlá, ktorými bola posiata krajina pod ním. „Môže mi niekto povedať, čo to je?“ spýtal sa. Nanešťastie, mnohí diváci boli rovnako zmätení ako on a niektorí vtipkovali, že sú to rozhádzané samolepiace bločky, mapa z videohry alebo podlaha nočného klubu pokrytá konfetami.

„Všetky konfety z hlúpych večierkov na odhalenie pohlavia,“ poznamenal jeden z komentujúcich. Zopár používateľov však uviedlo, ide o rady osvetlených fariem s dračím ovocím. „Wow, to je šialené, ďakujem!!!“ poďakoval Stewart. Tieto strediská poľnohospodárskych spoločností sú v noci osvetlené, aby sa predĺžila vegetačná sezóna krikľavo ružových plodov zvyčajne trvajúca od apríla do októbra. Čínska spoločnosť Atop Lighting zaoberajúca sa záhradníckym osvetlením uvádza, že poľnohospodári rozmiestnením LED žiariviek doslova klamú rastliny a počas noci vytvárajú atmosféru dlhého letného dňa.

Týmto spôsobom ich prinútia kvitnúť a mať plody, čím sa predĺži ich vegetačné obdobie a zvýšia sa výnosy a zisky. Hoci dračie ovocie pochádza zo Strednej Ameriky, dlhodobo sa pestuje vo Vietname a táto krajina ho ročne vyprodukuje približne 1,3 tony. Zaujímavosťou je, že táto plodina rastie na trochu nevýrazne vyzerajúcom popínavom kaktuse. Dužina dračieho ovocia je mierne sladká, plná semienok a v ústach pripomína kiwi.