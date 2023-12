Bránia vám tráviace ťažkosti v spánku? Odborníci prezradili, ktorá spánková poloha vám pomôže

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

VANCOUVER – Počas sviatkov si všetci radi doprajú veľa jedla a nápojov. To ale môže viesť k žalúdočným problémom, ktoré vám možno nedajú spávať. Odborníci najnovšie prezradili, akú spánkovú polohu zvoliť v prípade, že vás trápi reflux.

Spánok na ľavej strane môže výrazne znížiť reflux, tvrdí Kanadská spoločnosť pre výskum čriev. Tráviace alebo gastrointestinálne problémy – ako sú poruchy trávenia, hnačka, zápcha, plynatosť, pálenie záhy a kyslý reflux – sú počas sviatkov bežné. „Črevám sa darí v rutine, najmä pokiaľ ide o spánok, cvičenie a jedlo,“ povedala pre The Everygirl Erin Judgeová, registrovaná dietetická odborníčka na výživu a expertka na zdravie čriev.

(Zdroj: Getty Images)

Gastroezofageálna refluxná choroba (GERD) nastáva, keď obsah žalúdka prúdi späť do pažeráka. Spätný tok kyseliny sa nazýva kyslý reflux. Príznaky GERD zahŕňajú pálenie záhy po jedle, ktoré sa môže zhoršiť v noci alebo pri ležaní. „Gravitácia pomáha zabrániť tomu, aby obsah žalúdka stúpal do pažeráka,“ uvádza Kanadská spoločnosť pre výskum čriev. „Reflux sa však môže oveľa zhoršiť, keď spíte alebo ležíte v posteli; bez pomoci gravitácie je oveľa jednoduchšie, aby sa obsah žalúdka prelial cez nefunkčný dolný pažerákový zvierač a vtekal do pažeráka,“ poznamenáva organizácia.

Zmena spánkových návykov môže túto bolesť zmierniť. Väčšina objemu žalúdka je na ľavej strane hornej časti brucha. Spánok na ľavej strane tak udržuje žalúdok pod pažerákom, čo sťažuje stúpanie žalúdočnej kyseliny. Výskum ukázal, že žalúdočná kyselina sa odstraňuje oveľa rýchlejšie, keď ľudia trpiaci chronickým pálením záhy spia na ľavom boku, a nie na chrbte alebo na pravom boku.

(Zdroj: Getty Images)

Ak sa na ľavej strane necítite pohodlne, odborníci odporúčajú zdvihnúť hlavu a trup 15 až 20 centimetrov nad posteľ. Vaše telo by malo byť naklonené diagonálne. Hlava podoprená vyššie ako zvyšok tela však nestačí. Zdvíhanie hlavy môže okrem iného viesť k bolestiam chrbta alebo krku, čo môže zvýšiť tlak na žalúdok a zhoršiť nežiaduce príznaky. Ak vám zmena spánkovej polohy nepomáha, úľavu môže priniesť aj jednoduchá masáž žalúdka.