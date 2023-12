Štrnásťnásobná mamička šokuje internet: Bola tehotná viac ako dve desaťročia, pozrite na tú rodinu!

(Zdroj: Instagram/13crownsofficial)

Sarah Wolfgrammová má neuveriteľných 14 detí. Nedávno na Instagrame publikovala video, v ktorom pózuje s každým zo svojich detí a v popise informuje, koľko mala rokov, keď jednotlivé deti porodila. Mamičkou sa prvýkrát stala ako 20-ročná v roku 1996. Druhé dieťa sa jej narodilo o rok neskôr, v roku 1999 porodila tretie dieťa a v roku 2000 ako 25-ročná už mala štyri deti.

Piate dieťa sa jej narodilo v roku 2002 a o rok neskôr privítala šieste. V roku 2014 ako 38-ročná prišla o bábätko, ktoré je vo videu označované ako anjel. Trináste dieťa sa narodilo v roku 2015, keď mala Sarah 39 rokov, a ako 42-ročná v roku 2017 porodila posledné, štrnáste dieťa. V rozhovore pre Good Morning America vysvetlila, že rodina má 13 korún a svätožiaru.

Sedem z jej detí založilo hudobnú skupinu, ktorá sa volá 13 Crowns. Inšpiroval ich k tomu otec Haini, ktorý pôsobil v kapele The Jets. „Mať veľkú rodinu, to nie je pre každého. Bola som požehnaná,“ povedala Sarah. „Je to ľahké? Nie. Sme dokonalá rodina? Nie. Čakajú nás mnohé skúšky. Aké veľké sú požehnania, také veľké sú skúšky,“ uviedla ďalej. Podľa jej slov je ale skvelé to, že majú jeden druhého a môžu sa na seba spoľahnúť.