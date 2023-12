Luxusná svadobná torta ukrýva šokujúce tajomstvo: Nebudete chcieť veriť vlastným očiam!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Profesionálna pekárka Marian Sarkisianová z USA vytvorila úžasnú tortu pre nevestu, ktorá ju kontaktovala len dva týždne pred svadbou. Vysvetlila, že pekárka, ktorá jej mala pripraviť tortu, to na poslednú chvíľu zrušila. „Takže keď mi zavolala a spýtala sa, či by som mohla urobiť tortu, bola som viac než šťastná, že som ju zbavila stresu,“ uviedla Sarkisianová vo videu, ktoré publikovala na TikToku. Nevesta požiadala o falošnú poschodovú svadobnú tortu, aby ušetrila čas a peniaze.

Falošné torty, inak známe ako výstavné torty, vyzerajú presne ako skutočné. „Jednotlivé poschodia sú fiktívne a je to vždy lacnejšia možnosť,“ vysvetlila Sarkisianová. „Pri polystyrénových tortách môžem začať s procesom týždeň vopred, ale čo sa týka tort na plech, robím ich vždy čerstvé večer pred svadbou,“ uviedla pekárka. To znamená, že niektorí ľudia si na svadbu objednajú falošné torty z polystyrénu kvôli pekným svadobným záberom, no zároveň objednajú aj tortu pečenú na obdĺžnikovom plechu, ktorú obsluhujúci personál v kuchyni rozkrojí a podáva nič netušiacim hosťom.

Video zachytáva, ako Sarkisianová vrství štyri maličké piškótové tortičky do medzery v polystyréne, čím vytvorí dokonalú ilúziu. Dezert následne prikryje fondánom. „Psst, je to tajomstvo svadobnej torty,“ povedala. Na miesto, kam uložila skutočné piškótové tortičky, umiestnila nálepku s nápisom „Sem zarež!“, aby nevesta a ženích presne vedeli, kam musia prestrčiť nôž. Pekárka dodala, že nevesta okrem falošnej torty objednala aj klasickú tortu na plechu. Hostia teda aj napriek malému triku dostali šancu ochutnať svadobnú tortu.

Sarkisianovej video získalo viac ako 12,9 milióna zhliadnutí a množstvo komentárov. „Úprimne povedané, uprednostnila by som to, aby som mala lacnejšiu tortu na fotkách a tortu na plechu, aby každý dostal kúsok,“ napísala jedna z komentujúcich. „Celý môj život bola lož,“ uviedol ďalší. „Najlepší trik, aký som doteraz videl,“ priznal tretí. Mnohí prezradili, že falošnú tortu použili aj na svojej svadbe. Svadobní plánovači zase dodali, že práve adekvátny výber torty môže znížiť náklady na svadbu. „Som event manažér a klientom to neustále odporúčam! Podávajte torty na plechu – nikto sa to nedozvie a je to oveľa lacnejšie,“ uviedol komentujúci.