Muž sa chcel napiť limonády na južnom póle: Neskutočné VIDEO! Otvoril plechovku a...

(Zdroj: Instagram/thejeffcapps)

Jeff Capps je vo videu oblečený v bunde a kráča po južnom póle. "Teplota je -64 stupňov Celzia," uviedol. Následne sa pokúsil do pohára naliať plechovku sladkej limonády. Ako ale dokazujú zábery, celkom sa mu to v dôsledku nízkych teplôt nepodarilo. Obsah plechovky totiž do polovice zamrzol.

Užívatelia mali pri pohľade na zábery na Jeffa viacero otázok. "Ako dlho môžete zostať vonku?" spýtal sa jeden z komentujúcich. Capps odpovedal: "Tak, ako som oblečený vo videu, nie viac ako pár minút. Ak mám na sebe plnú výstroj, môžem byť vonku asi hodinu pri -70 stupňoch Celzia." Ďalšia osoba bola zmätená z toho, či majú ľudia povolený vstup na Antarktídu. Podľa fotografa môže vstúpiť na toto územie ktokoľvek, pokiaľ nepoškodzuje životné prostredie.

Capps tiež poskytol podmanivý pohľad na popoludnie na južnom póle, ktoré pripomína polnoc. Na oblohe sú viditeľné aj štruktúry podobné zeleným galaxiám. "Slnko tu zapadá iba raz za rok, a to 23. marca. Teraz sa nachádza viac ako 22 stupňov pod horizontom, čo nám poskytuje takúto nádhernú nočnú oblohu po celý deň."