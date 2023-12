Varovanie lekárov: Pozor na túto vianočnú praktiku! Môže spôsobiť trvalú slepotu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Počas sviatkov si mnohí z nás doprajú pohár šumivého nápoja. Zdravotníci však varujú, aby ste boli pri otváraní fliaš šampanského opatrní. Ak vám totiž do oka vletí korok, môže spôsobiť trvalú slepotu.

Lekári upozorňujú ľudí, aby si počas Vianoc dávali pozor na lietajúce zátky od šampanského. Keďže môžu miestnosťou preletieť rýchlosťou až osemdesiat kilometrov za hodinu, môžu vážne poškodiť váš zrak. Odborník na zrak Ethan Waisberg z Cambridgeskej univerzity uviedol: "Odzátkovanie bublinkových nápojov má aj temnú stránku. Tlak v 750-mililitrovej fľaši šampanského alebo šumivého vína je asi trojnásobok tlaku v bežnej automobilovej pneumatike."

(Zdroj: Getty Images)

Korok údajne dokáže vystreliť až do výšky trinástich metrov. "Korok, ktorý zasiahne oko, môže okrem iných stavov spôsobiť trvalú slepotu, odlúpenie sietnice a dislokáciu šošovky," vysvetlil Waisberg. Spolu so svojimi kolegami narazili na desiatky správ z celého sveta o ľuďoch zranených lietajúcimi korkami. Napríklad eritrejský profesionálny cyklista Biniam Girmay vypadol z trojtýždňových pretekov Giro D'Italia po tom, čo mu počas oslavy víťazstva vystrelil korok do oka.

Waisberg povedal, že asi štvrtina z tých, ktorí skončia so zranením v nemocnici, oslepne. Ak sa chcete vyhnúť podobným incidentom, fľašu pred otvorením poriadne vychlaďte a netraste ňou. Pri odzátkovaní nezabúdajte na to, aby ste fľašu nasmerovali od seba a ostatných ľudí pod uhlom 45 stupňov. Pre väčšiu bezpečnosť môžete zakryť hornú časť fľaše uterákom.