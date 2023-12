Pôrod ani kopnutie do rozkroku nie sú najbolestivejšie zážitky, tvrdia odborníci: TOTO je oveľa horšie!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Napriek tomu, že bolesť je subjektívny zážitok, existujú niektoré fakty o bolesti, ktoré všetci do značnej miery uznávame ako pravdivé. Doposiaľ nikto nenašiel správnu odpoveď na to, čo je tá najbolestivejšia vec na svete. Odborníci ale tvrdia, že pôrod ani poranenie rozkroku to nie je.

Nájsť správnu odpoveď na otázku, či je bolestivejší pôrod alebo kopnutie do rozkroku, je stále priam nemožné. Odborníci sa ale domnievajú, že existuje oveľa bolestivejšia skúsenosť. „Neviem o tom, že by som na pohotovosti pravidelne videl niekoho, kto by mal viac bolesti ako človek, ktorý prišiel s obličkovým kameňom,“ povedal Troy Madsen, profesor urgentnej medicíny a odborný asistent chirurgie na Univerzite v Utahu, v podcaste Who Cares About Men’s Health?

Obličkové kamene sú tvrdé hrudky v obličkách spôsobené hromadením odpadových produktov v krvi, ktoré tvoria kryštály. „Keď sú kamene v obličkách, zvyčajne nespôsobujú bolesť, pretože neprekážajú,“ povedal urológ John Smith z Univerzity v Utahu. „Ale keď začnú blokovať tok moču a dostanú sa do močovodu, malej trubice, vaše telo sa toho snaží zbaviť peristaltikou, presne tak, ako to robí, keď presúva jedlo cez črevá,“ vysvetlil.

Ak je kameň dostatočne veľký, môže zablokovať močovod, čo spôsobí opuch obličiek a bolestivý kŕč močovodu. Horšie je, že ak sa neliečia, môžu viesť k závažným infekciám obličiek. Niektorí pacienti dokonca môžu v dôsledku tejto komplikácie prísť o obličky. „Zablokovanie a infekcia spolu spôsobujú, že kameň pôsobí ako absces. Ľudia môžu kriticky ochorieť a v takom prípade môžu dokonca zomrieť,“ prezradil Brian Benway, riaditeľ Komplexného programu pre obličkové kamene v Cedars Sinai.

Jedna používateľka na Reddite potvrdila, že obličkové kamene sú bolestivejšie ako samotný pôrod. Prirodzenou cestou porodila štyri deti. „Tretiemu trvalo viac ako 24 hodín, kým vyšiel von, a radšej by som ich všetky znova porodila chrbtom k sebe, ako by som si mala znova prejsť zážitkom s obličkovými kameňmi,“ uviedla. Názory sú podobne jednotné, pokiaľ ide o bolesť obličkových kameňov a poranenie rozkroku. „Mal som desiatky obličkových kameňov,“ napísal ďalší používateľ Redditu. „Keby som mal na výber, s radosťou v očiach by som sa postavil na poriadny výprask,“ dodal.