Mladík šokoval ľudí tým, čo zjedol: Z tejto špeciality sa vám obráti žalúdok

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Britsko-kórejský blogger Johnny Kyunghwo bol v Haename v Južnej Kórei, keď sa rozhodol ochutnať nezvyčajné jedlo. Ako priznal vo svojom videu na Instagrame, do Južnej Kórei išiel za účelom ochutnávania rôznych špecialít. Ocitol sa tak v reštaurácii, ktorá sa špecializovala na miestne chované kurčatá vo voľnom výbehu. Kyunghwo ochutnal jedlo nazvané kuracie sashimi, o ktorom povedal, že je v podstate surové kura. „Nikdy som neskúšal úplne surové kura, ale viete čo, raz skúsim čokoľvek a poviem vám, že to bolo lepšie, ako som čakal,“ povedal.

Dodal, že v skutočnosti to vôbec nechutí ako kura. „Mäso nemalo veľa chuti, takže väčšina chuti pochádzala zo sezamového oleja a semien, v ktorých bolo surové kura obalené, ale textúra bola takmer ako surová ryba. Vôbec nie slizká. Bolo to pevné, ale stále veľmi ľahké na žuvanie,“ uviedol vo svojej recenzii. „Nemyslel som si, že mi to bude až tak chutiť, ale nakoniec som zjedol pomerne veľa kúskov vrátane kórejského šalátu. Dávam osem z 10. Vrelo odporúčam,“ dodal.

Napriek svojmu gastronomickému zážitku priznal, že si je plne vedomý nebezpečenstva jedenia surového kuracieho mäsa, no dôveruje obľúbenej reštaurácii. Lydia Buchtmannová z Austrálskej rady pre bezpečnosť potravín však pre news.com.au povedala, že jesť surové kuracie mäso nie je nikde bezpečné. „Kura je bezpečné jedlo, ak sa v najhrubšej časti varí pri teplote 75 stupňov Celzia,“ povedala. „Ale je to hlavný zdroj otravy jedlom, ak sa konzumuje surové alebo nedostatočne tepelne upravené, či už je to tu alebo v zámorí,“ dodala.

(Zdroj: Getty Images)

Kyunghwo, ktorý má na TikToku 1,1 milióna sledovateľov, zanechal divákov v šoku. „Prosím, porozprávajte nám o tom, ako vás to nezabilo. Mnohí z nás jednoducho nedokážu pochopiť surové kura,“ napísal jeden z komentujúcich. „Nedokážem ani pochopiť štruktúru surového kurčaťa. To je to, čo by ma rozhodilo,“ uviedol ďalší. „Donútila ťa salmonela natočiť toto video,“ zažartoval tretí. Jedna osoba tvrdila, že by dostala záchvat paniky, zatiaľ čo iná napísala, že len pri sledovaní videa jej prišlo nevoľno. Blogger musel ľudí v komentároch uistiť, že po zjedení kuracieho sashimi je v skutočnosti v poriadku. „Ľudia, jedol som to minulý týždeň a stále som nažive,“ napísal.

Kuracie sashimi sa konzumuje v Kórei a Japonsku, kde je známe ako torisashi. Niekedy sa dá nájsť aj v japonských reštauráciách mimo Japonska. Šéfkuchár Eugene Lee z Brisbane pre SBS Food povedal, že je umenie pripraviť surové kurča, čo znamená, že kuracie sashimi sa robí precíznym spôsobom. „Väčšina mäsa v skutočnosti pochádza z najvnútornejšej časti kuracích pŕs, ktorá je najbližšie k mäkkej kosti. To je najbezpečnejšia časť a je menej pravdepodobné, že bude zamorená mikróbmi,“ prezradil.