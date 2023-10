VIDEO z reštaurácie len pre silné žalúdky: Pozrite, čo trčí z jedla, ktoré podáva! Dali by ste si?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Reštaurácia Fowl v Londýne ponúka jedlo s názvom Le Grand Coq, za ktoré zákazníci zaplatia 22 libier (25 eur). Ide o slaný koláč naplnený vnútornosťami, ktorý obsahuje kuracie srdcia, pečienky a rastliny plemenníka striebristého. Čo je však oveľa kontroverznejšie, je kohútia hlava vytŕčajúca z koláča.

Reštaurácia zverejnila video s jedlom na Instagrame, kde zaujalo obrovské množstvo ľudí. "Zomrel by som, keby ste to položili predo mňa. Plakal by som. Je toto skutočná hlava?" uviedol jeden z komentujúcich. "Nepáči sami, že sa na mňa Coq pozerá, keď jem," napísal ďalší. Iní však toto jedlo obhajovali. "Ak jete mäso, ale odpútate sa od skutočnosti, že je to mŕtve zviera, je to naozaj pokrytecké. Prezentácia vám môže byť nepríjemná, ale zamyslite sa nad tým, prečo sa tak cítite," podotkla ´dalšia osoba.

Reštaurácia Fowl používa kuracie mäso bez sóje chované na pastve od The Ethical Butcher a The Rare Breed Meat Company. Je známa svojimi kontroverznými jedlami. Môžete si tu objednať všetko od kukuričných párkov s kuracími nohami až po karamel z hydinového tuku.