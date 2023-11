Turisti sa chceli vyhnúť búrke, použili Google Maps: Pozrite, kam ich zaviedla navigácia... obrovský adrenalín!

(Zdroj: Getty Images)

Shelby Easlerová, jej brat Austin a ich polovičky mali 19. novembra namierené domov do Los Angeles, keď použili Google mapy. Navigácia ich namiesto Interstate 15, hlavnej diaľnice, ktorá spája južnú Kaliforniu s Las Vegas, ale naviedla na alternatívnu trasu. Chceli sa vyhnúť piesočnej búrke, ktorá spôsobila veľké dopravné zdržania.

"Mysleli sme si, že to bude bezpečnejšia možnosť a písalo to, že to bude o 50 minút rýchlejšie. Bolo to prvýkrát, čo sme išli do Vegas, takže sme nevedeli, že tam a späť sa dá ísť naozaj len po I-15," priblížila Shelby. Google mapy ich ale nečakane odklonili preč z hlavnej cesty do drsného púštneho terénu Nevady.

Easlerovej virálne video odhaľuje, že ich off-roadové dobrodružstvo nebolo ojedinelým incidentom, pretože je možné vidieť niekoľko áut, ktoré idú za nimi. "Prvý vodič, ktorý sa otočil, nám povedal, že čím vyššie sa dostaneme, tým je cesta horšia a že sa musíme otočiť, pretože cesta nikam nevedie," vysvetľuje. Všetko však nakoniec dobre dopadlo a skupina sa dostala domov v poriadku.