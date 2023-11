FOTO mamičky s bábätkom v zábavnom parku rozzúrila ľudí: Pozrite, čo robí!

(Zdroj: Instagram/cupofjo)

Meredith Barnayaková z Pittsburghu, ktorá navštívila Disney World na Floride, kŕmila svoju ročnú dcéru Poppy na húsenkovej dráhe. Nevidí na tom nič zlé. "Potiahla ma za tričko a ja som si pomyslela: ‚Dobre, vonku je tma. Všetci sme ľudia. Všetci si užijeme jazdu oveľa viac a ty budeš šťastnejšia, keď ťa nakŕmim‘," povedal pre portál Today. Zábavný park navštívila okrem Poppy s manželom Jeremym, ich trojročným synom Grahamom, svojou mamou a nevlastným otcom.

Barnayaková je podľa vlastných slov veľkým zástancom toho, aby ženy kŕmili svoje dieťa vždy, keď to potrebuje. Keď videla, ako ich odfotila kamera, došlo jej, že ostatní uvidia, ako dojčí svoje dieťa. Fotografiu následne poslala svojim príbuzným. Jej sesternica Jo Goddardová, ktorá prevádzkuje webovú stránku o životnom štýle pre ženy, ju potom zverejnila na Instagrame.

To, čo ženy nečakali, bolo množstvo ľudí, ktorí sa nestotožňujú s dojčením na horskej dráhe. "Chcete za to pozornosť a uznanie? Akoby to bol nejaký superhrdinský moment?" podotkol jeden z komentujúcich. "Nemám nič proti kŕmeniu vášho dieťaťa na verejnosti a povzbudzujem ženy, aby to robili, ale niektorí ľudia, ako napríklad vaša sesternica, chcú byť v centre pozornosti," napísal niekto ďalší.

Iní Meredith, naopak, bránili. "Toto by mohla byť najlepšia fotka dojčenia, aká existuje. Patrí do múzea," poznamenal jeden užívateľ. Veľa ľudí podotklo, že dojčenie na horskej dráhe nie je bezpečné, načo Barnayaková reagovala: "Myslím, že keď sa pozriete na fotku, môže to vyzerať tak, že ide o intenzívnu jazdu. Ale je to jazda na loďke. Nie sú tam žiadne bezpečnostné pásy. Je to veľmi pekná relaxačná jazda až na to, že je tu kamera, ktorú nevidíte prichádzať, pretože je tma. A tak vznikol tento záber."