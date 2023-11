Toto sa v Európe ešte nikdy nestalo: Lesbičkám sa narodil chlapec, ktorého vynosili obe!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PALMA DE MALORCA - Lesbickému páru sa narodilo dieťa, ktoré nosili obe ženy. Stali sa tak prvou takouto dvojicou v Európe a iba druhou na svete. Chlapec sa narodil vďaka inovatívnej liečbe INVOcell, vďaka ktorej mohli obe ženy vynosiť embryo a zdieľať ho tak dlho, ako to bolo potrebné.

Tridsaťročná Estefanía a dvadsaťsedemročná Azahara zašli v marci tohto roka na kliniku umelého oplodnenia, aby započali proces tehotenstva. Lekári do Estefaninej vagíny najskôr umiestnili kapsulu s vajíčkami a spermiami. Počkali päť dní, aby spermie prirodzene oplodnili vajíčka.

Po odstránení zariadenia vyšetrili embryá a preniesli ich do Azaharinej maternice na ďalší vývoj. Tá následne nosila plod v sebe deväť mesiacov, kým 30. októbra v Palme de Malorka na Malorke porodila zdravého chlapca menom Derek Eloy vážiaceho približne 3,3 kg. Narodil sa vďaka inovatívnej liečbe plodnosti s názvom INVOcell. Celkovo pár zaplatil za liečbu a lieky, ktoré museli užívať, viac ako 5000 eur.

Lekár z tímu, ktorý umožnil Derekov pôrod, vysvetlil: "Novinkou v tomto procese je, že obe ženy môžu niesť embryo a zdieľať ho tak dlho, ako to je potrebné." Estefanía doplnila, že pre ňu a jej partnerku to bol spôsob, ako sa obe mohli podieľať na vynosení ich syna. "Teraz sa na neho pozriem, moja partnerka a ja sa pozrieme na seba a cítime, že je to niečo, čo je v nás oboch, niečo, čo sme urobili spolu."

Derek je prvé európske dieťa narodené vďaka liečbe INVOcell. Táto technológia bola predtým použitá iba raz - v roku 2018 texaským párom Bliss a Ashleigh Coulterovými, ktoré takto vynosili svojho syna Stetsona.