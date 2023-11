VIDEO stredoškolákov z roku 1989 je hitom: Ľudia žasnú, všimli ste si toto na tínedžeroch aj vy?

(Zdroj: X/A SLICE OF HISTORY)

Stredná škola v roku 2023 je v porovnaní s tou z konca 80. rokov veľmi odlišná. Kým v súčasnosti sa väčšina práce vykonáva pomocou digitálnych zariadení, pred desiatkami rokov sa študenti spoliehali najmä na perá a papiere. Zaujímavý výlet do histórie poskytuje video stredoškolákov, ktoré na sociálnej sieti X zdieľal profil "A Slice Of History". Mnohí ľudia v komentároch podotkli, že všetci študenti vyzerajú starší, ako v skutočnosti sú. "Človeče, mám 37 rokov, ale tie deti vyzerajú staršie ako ja," napísal jeden užívateľ, zatiaľ čo iný poznamenal: "Môže mi niekto vysvetliť, prečo stredoškoláci každý rok vyzerajú mladšie a mladšie? Títo ľudia vyzerajú, ako keby mali okolo tridsiatky."

High school students, 1989. pic.twitter.com/p3Trb4lT3Z — A SLICE OF HISTORY (@asIiceofhistory) August 7, 2022

Viacerí si myslia, že dôvodom môžu byť účesy a oblečenie, ktoré mali pubertiaci na sebe. Boli však aj takí, ktorí vinia stravu a sociálnu interakciu. "Potraviny sú dnes napumpované rôznymi chemikáliami, konzervačnými látkami atď. Tie majú vplyv na ľudský organizmus. Vtedy ľudia naozaj komunikovali s inými ľuďmi, veľa chodili von a nemali pred sebou len tablet/telefón 24 hodín denne." Teda ak je argumentom to, že tablety a telefóny udržiavajú mladý vzhľad, tak úprimne povedané, nie je v tom žiadna nevýhoda.

Ďalší ľudia si všimli, že študenti vyzerajú na kamere nepríjemne. Záznam bol nakrútený zhruba dve desaťročia predtým, ako sa stali súčasťou každodenného života mobilné telefóny. Podľa súčasných tínedžerov je preto výraz stredoškolákov pochopiteľný. "Nie, mali sme veci, ktoré sa nazývali konverzácia a knihy. V roku 1989 som mal 19 rokov a bola to jednoducho najlepšia éra," myslí si jeden chlapík. "Žiadny internet, žiadne mobily, dobrá hudba, cestovanie, interakcia so susedmi, cenovo dostupné bývanie. Bolo to naozaj skvelé," pridal sa ďalší.