Nešťastná misia Apollo 13 sa mohla skončiť katastrofou: Z toho, čo sa stalo vo vesmíre, priam mrazí

Thomas Kenneth Mattingly, ktorého väčšina pozná ako Ken alebo TK, mal byť na palube Apolla 13. Pred misiou ho však záložný pilot lunárneho modulu Charles Duke nakazil osýpkami. Nahradil ho tak pilot veliteľského modulu John "Jack" Swigert. Toto však nebol jediný problém. Pred štartom Apolla 10 bola sekundárna kyslíková nádrž odstránená kvôli úprave a náhodou spadla. Nakoniec ju použili pre servisný modul Apollo 13. Pred spustením nádrž testovali a zistili, že jej kapacita klesla na 92 percent.

Riaditeľ testu NASA nariadil, aby sa zvyšný tekutý kyslík v nádrži vyvaril pomocou elektrického ohrievača v nádrži. "Technika fungovala, ale trvalo osem hodín, kým 65-voltový jednosmerný prúd z pozemného podporného zariadenia rozptýlil kyslík. V dôsledku nedbanlivosti pri výmene podhodnoteného komponentu počas konštrukčnej úpravy došlo k vážnemu poškodeniu vnútorného vykurovacieho telesa nádrže," uvádza vesmírna agentúra.

Hoci boli nádrže prerobené tak, aby v Kennedyho vesmírnom stredisku zvládli 65-voltový jednosmerný prúd, termostatické spínače ohrievača vo vnútri nádrže číslo 2 experti prehliadli. Tie však odvádzali 28-voltový jednosmerný prúd. Predpokladá sa, že spínače boli privarené, čo umožnilo zvýšenie teploty v nádrži na viac ako 538 stupňov Celzia. Vysoká teplota vyprázdnila nádrž, ale tiež viedla k vážnemu poškodeniu teflónovej izolácie na elektrických vodičoch k ventilátorom v nádrži.

Prvých pár dní misie sa zdalo, že všetko ide hladko. Po 55 hodinách cesty sa posádka zúčastnila na živom vysielaní na Zem. Deväť minút po skončení vysielania vybuchla nádrž číslo 2 v servisnom module, pričom sa počas procesu poškodilo potrubie alebo ventil v kyslíkovej nádrži číslo 1 a došlo k strate kyslíka. Poškodenie kyslíkovej nádrže číslo 1 tiež znížilo používanie palivových článkov. Hrozilo, že astronauti zostanú vo vesmíre, pretože im došiel kyslík a pomaly sa dusili.

Posádka sa presunula do lunárneho pristávacieho modulu Aquarius, zavrela dvere do ostatných modulov a použila ho ako záchranný čln. Aj keď bol modul studený, nebol navrhnutý na dlhodobé cestovanie a nemal vyhrievací systém, rozhodli sa, že najlepším riešením je pokračovať v kurze kozmickej lode, otáčať sa okolo Mesiaca a pokúsiť sa vrátiť späť na Zem.

Ako dýchali, zvýšili hladinu oxidu uhličitého na nebezpečnú úroveň. Plavidlo používalo nádoby s hydroxidom lítnym na odstránenie CO2 zo vzduchu, ale tieto hranaté nádoby neboli kompatibilné s okrúhlymi otvormi modulu Aquarius. Posledným problémom bolo, že ich záchranný čln nebol navrhnutý na vstup do zemskej atmosféry. To sa však ľahko vyriešilo tak, že posádka vyliezla späť do modulu veliteľskej služby a znova ho zapla na opätovný vstup.

"Zostal pozadu a poskytol kľúčové rozhodnutia v reálnom čase, aby úspešne priviedol domov porušenú kozmickú loď a posádku Apolla 13 - astronautov NASA Jamesa Lovella, Jacka Swigerta a Freda Haiseho," uviedla NASA o Mattinglym, ktorý pokračoval vo vedení servisného modulu na palube Apolla 16. "Svoje skúsenosti na obežnej dráhe opísal slovami: ‚Mal som veľmi hmatateľný strach, že ak by som videl príliš veľa, nespomenul by som si na to. Bolo to také pôsobivé‘," dodala agentúra na počesť astronauta, ktorý rozľahlosť vesmíru vnímal ako nekonečné fórum možností.