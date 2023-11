Muž trpí záhadnými deformáciami, jeho hlboký hlas uchvátil celý svet: Takéto niečo ste ešte nepočuli!

(Zdroj: YouTube/ven7553)

GUATEMALA – Ak si myslíte, že vás už žiadny ľudský hlas neprekvapí, po prezretí tohto videa zmeníte názor. Dôvodom je hlas Guatemalčana, ktorý je neuveriteľne hlboký. Muž sa narodil mnohými fyzickými a genetickými deformáciami, no napriek tomu sa snaží žiť normálny život.

Zoznámte sa s Javierom Castellanosom Contrerasom, mužom z Guatemaly, ktorý má ten najhlbší hlas, aký ste kedy počuli. Contreras sa narodil s mnohými fyzickými a genetickými deformáciami spolu so svojím dvojčaťom Rodrigom, ktorý bohužiaľ zomrel v detstve. Neznáme poruchy sú pravdepodobne príčinou nielen jeho neuveriteľne barytónového hlasu, ale aj jeho prekvapivej výšky 234 centimetrov.

Počas natáčania reportáže v rámci televízneho programu Sin Reservas je počuť rozprávača, ako uvádza niekoľko základných informácií o mužovom stave. „Dvojčatá Rodrigo a Javier v Guatemale sa narodili s vážnymi fyzickými problémami, ktoré viedli k nekontrolovateľnému rastu ich tiel,“ hovorí rozprávač. „Dvojčatá čelili mnohým zvláštnym chorobám, ale Rodrigo sa narodil s veľkým hrudným košom a zomrel, keď mal jeden a pol roka. Javier pokračuje v boji o svoj život,“ dodal.

Mužova matka vysvetlila, že obaja jej synovia sa narodili s „neznámym syndrómom“, čo znamenalo, že čoskoro po narodení čelili mnohým ťažkostiam. Len niekoľko mesiacov po smrti svojho brata sa u Contrerasa začali prejavovať symptómy, ktoré spôsobili, že jeho telo vyrástlo do nepomerov a skrútili sa mu kosti. „Vo svete nie sú žiadne podobné prípady. Bolo desať prípadov, ktoré vyzerali podobne, no stále nie rovnako. To robí situáciu veľmi vážnou,“ povedal mužov otec.

Odborníci predpovedali, že Contreras zomrie už v ranom detstve, no napriek tomu sa vzoprel svojmu osudu a dokáže žiť normálny život so svojimi rodičmi. „Tu doma prestieram stôl, upratujem stôl, periem všetko oblečenie, skladám a žehlím a nakoniec ho poukladám. Milujem svoju mamu. Starám sa o svoju babičku,“ povedal Contreras. Kvôli svojej výške však musí spať v špeciálnej posteli spolu s lekárom, ktorý mu pomáha s pohybom.

Napriek tomu všetkému jeho stará mama tvrdí, že jej vnuk je veľmi komplexný a inteligentný muž a že sa starajú jeden o druhého. Video z tohto rozhovoru kolovalo na internete už pred niekoľkými rokmi. Ľudí okamžite strhol Javierov hlboký hlas. „Dúfam, že tento chlap bude v poriadku,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Viete si však predstaviť, že by sa zapísal do zboru?“ navrhol ďalší.