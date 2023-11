Matka je zúfalá, synovia (40, 42) sa od nej nechcú odsťahovať: TAKTO ich donútila konečne vypadnúť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MILÁNO - Dospelé deti sa nemôžu neobmedzene spoliehať na pomoc svojich rodičov a na to, že môžu zostať v ich dome. Uviedol to súd v Taliansku, ktorý sa zaoberal žalobou na vysťahovanie. Podala ju 75-ročná matka na svojich dvoch synov vo veku 40 a 42 rokov. Sudca rozhodol, že jej požiadavky, aby sa synovia vysťahovali, je oprávnený a musí sa tak stať do polovice decembra.