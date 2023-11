Matematická HÁDANKA pre školákov mätie aj tých najbystrejších: Vyriešiť ju zvládnu len tí najlepší

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Logická hádanka určená pre školákov potrápila aj mnohých dospelých. Prvýkrát sa objavila na sociálnych sieťach pred niekoľkými rokmi, no ukázalo sa, že pri jej riešení sa ľudia zapotia aj dnes. Na prvý pohľad to tak síce vyzerať nemusí, ale jej riešenie nie je vôbec jednoduché. Skúsite to?

Logická hádanka pre školákov znie jednoducho: Albert a Bernard sa spriatelia so Cheryl a chcú vedieť, kedy má narodeniny. Cheryl im dá zoznam desiatich možných dátumov: 15. máj, 16. máj, 19. máj, 17. jún, 18. jún, 14. júl, 16. júl, 14. august, 15. august a 17. august. Cheryl prezradila Albertovi iba mesiac svojich narodenín a Bernardovi len deň svojich narodenín. Každý z nich tak pozná iba prvú časť odpovede.

This week in viral posts: a logic problem from a Singapore math competition that's got lots of people around the world... Posted by Reader's Digest Australia on Tuesday, April 14, 2015

Albert hovorí: "Neviem, kedy má Cheryl narodeniny, ale viem, že to nevie ani Bernard." Bernard hovorí: "Najprv som nevedel, kedy má Cheryl narodeniny, ale už to viem." Albert hovorí: "Potom tiež viem, kedy má Cheryl narodeniny." Otázka teda znie: Kedy má Cheryl narodeniny? Ak chcete skúsiť vyriešiť túto hádanku, nečítajte nasledujúce odseky. Obsahujú totiž presné postupy a správny výsledok.

Albert hovorí: "Neviem, kedy má Cheryl narodeniny, ale viem, že to nevie ani Bernard." Keďže Albert pozná iba mesiac a každý mesiac má viac ako jeden možný dátum, je samozrejmé, že ešte nevie, kedy presne má Cheryl narodeniny. Bernard hovorí: "Najprv som nevedel, kedy má Cheryl narodeniny, ale už to viem." Jediný spôsob, ako by Bernard mohol poznať celý dátum s jediným číslom, by bol, keby mu Cheryl povedala, že je to 18 alebo 19, pretože z desiatich možností dátumu sa tieto čísla objavia iba raz, a to 19. mája a 18. júna.

(Zdroj: Getty Images)

Aby Albert vedel, že to nevie ani Bernard, Albert musel byť informovaný o tom, že Cheryline narodeniny sú v júli alebo v auguste. Bernard teda prišiel na to, že Albertovi Cheryl povedala buď august, alebo júl. Aby vedel celý dátum, musel vedieť, že jej narodeniny spadajú na 15, 16 alebo 17. Ak by mu povedala 14, potom by nevedel, či je mesiac august alebo júl. Albert teda vydedukoval, že zostávajúce možné dátumy sú 16. júl, 15. august a 17. august. Aby to vedel, Cheryl mu musela povedať, že má narodeniny v júli. Ak by mu povedala, že má narodeniny v auguste, Albert by s istotou nevedel, na ktorý dátum spadajú jej narodeniny. Správna odpoveď je teda 16. júl.