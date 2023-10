Bývalý zamestnanec Apple varuje majiteľov iPhonov: Tomuto operačnému systému by ste sa mali vyhnúť

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

NEW YORK - TikToker, ktorý o sebe tvrdí, že je bývalým predajným špecialistom v spoločnosti Apple, varuje ľudí, aby si nesťahovali najnovší operačný systém iOS 17, ktorý bol uvedený na trh minulý mesiac. Týka sa to majiteľov zariadení iPhone 13 alebo starších modelov. Mnohí z nich však tento systém používajú bez akýchkoľvek problémov.

Američan Tyler Morgan apeluje na majiteľov starších modelov telefónov Apple, aby si nesťahovali najnovší operačný systém. "Z mojej skúsenosti od aktualizácie na 17 som mal veľa pádov aplikácií a oneskorenie pri väčšine mediálnych aplikácií, ako je TikTok, Insta, YouTube, Netflix. Na počítači môžem mať perfektný signál a všetko je v poriadku, no môj telefón sa správa, ako keby nemal Wi-Fi," uvádza vo svojom príspevku. Vyjadril tiež presvedčenie, že minimálne pri starších telefónoch ide zo strany Apple o zámer. "Telefóny aktualizujú s vyššou preferenciou pre novšie modely, čo dáva zmysel, ale čo by mohli napraviť a neurobili to, je skutočnosť, aký to má vplyv na staršie modely."

Morgan minulý mesiac svojim vyše 630 000 sledovateľom podrobne opísal funkcie, ktoré sú súčasťou najnovšej aktualizácie, ako napríklad NameDrop a režim StandBy. Na konci príspevku zo 17. septembra, ktorý má milióny zhliadnutí, poznamenáva, že aktualizácia spomaľuje staršie telefóny. Jeden užívateľ sa ho opýtal, či je to naozaj pravda. V ďalšom videu Tyler zopakoval, že áno. Tvrdí, že iOS 17 bol špeciálne navrhnutý pre iPhone 15. "So štrnástkou to bude v poriadku, ale s trinástkou začnete pozorovať problémy." Aktualizácia podľa neho absolútne nie je potrebná. "Toto je niečo, čo spoločnosť Apple robila prakticky počas celej existencie iPhonu po iPhone 4," uviedol.

Morgan objasnil, že 17 nie je nespustiteľný na starších telefónoch, ale vraj "len nezažijete plný zážitok, ktorý Apple propaguje". Vraj to, čo dostanete, je veľmi oneskorené a problematické. "Vaša batéria sa bude vybíjať, a to rýchlo, viac ako spomalenie telefónu. Úprimne, viac by som sa obával o vašu batériu." Domnieva sa, že majitelia starších telefónov ich budú musieť nakoniec nabíjať tri až štyri krát denne. "Tu je dobré všeobecné pravidlo: Ak ste spokojní s celkovým používaním telefónu na akejkoľvek aktualizácii, nechajte ho na pokoji. Zostaňte pri tejto aktualizácii," radí. Novšie aktualizácie systému iOS nie sú podľa neho optimalizované pre staršie modely telefónov a Apple si môže vybrať, ktoré to budú, píše New York Post.

V komentároch mnohí užívatelia uviedli, že novú aktualizáciu používajú na staršom modeli bez problémov. "Ľudia, mám 11 a používal som beta verziu pre ios17 a som úplne v pohode. Jediný, kto môže zrejme zaznamenať zmenu, je asi XS alebo nižší," napísal jeden z nich. "Mám iPhone XS a mám IOS 17 a žiadne zaostávanie, je to oveľa plynulejšie ako predtým," skonštatoval ďalší.