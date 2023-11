Spoluzakladateľ Apple Steve Wozniak bol hospitalizovaný v Mexiku

Steve Wozniak (Zdroj: androidportal.zoznam.sk)

Apple co-founder Steve Wozniak in hospital - reports https://t.co/Q9TJsLzrCo — BBC News (World) (@BBCWorld) November 9, 2023

"Objavili sa uňho príznaky, ktoré ktoré jeho manželku znepokojili. Navrhla (mu), aby išli do nemocnice," uviedol americký portál TMZ, na ktorý sa El País odvoláva. Wozniaka (73) v nemocnici vyšetrili pomocou magnetickej rezonancie, jeho stav je stabilizovaný. Ischemická mozgová príhoda vzniká, keď krvné zrazeniny upchajú cievy zásobujúce mozog.

Do Mexika okamžite prileteli viacerí jeho spolupracovníci súkromným lietadlom, aby sa informovali o jeho zdravotnom stave a umožnili jeho návrat do USA, kde absolvuje liečbu. Wozniak pricestoval do hlavného mesta Mexika na konferenciu Svetové obchodné fórum (WBF) a mal vystúpiť s prejavom. Tento softvérový inžinier spolu so Stevom Jobsom v roku 1976 založil spoločnosť Apple. Jobs zomrel na rakovinu v roku 2011.