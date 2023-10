Tri rýchle TRIKY od lekárky, ako schudnete nadbytočné kilá: Fúúú, ten prvý je poriadne nepríjemný!

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Bowringová z kanadskej provincie Ontário je známa naturopatka, výskumníčka a spisovateľka. Ľuďom radí v rôznych oblastiach - od problémov gastrointestinálneho charakteru až po vysvetlenie, ako môžete zvrátiť proces šedivenia vlasov. Nedávno sa vo videu zverejnenom na TikToku podelila o svoje tipy, ako rýchlo schudnúť.

Dr. Janine provides three concise tips for effectively losing fat. She explores the use of cold therapy as a method to aid in the process. This involves taking cold showers, applying ice packs on the abdomen, or simply venturing outside in colder temperatures with minimal clothing. Dr. Janine explains that these practices activate cold shock proteins within the body, leading to an increase in brown fat and thermogenesis. Additionally, she emphasizes the significance of maintaining a healthy sleep pattern to support fat loss. Lastly, Dr. Janine highlights the importance of reducing exposure to blue light and electromagnetic frequencies emitted by electronic devices, as they have been linked to elevated blood sugar levels that hinder fat loss efforts.

Využívajte chlad

Či už vo forme studenej sprchy alebo ľadových obkladov na rôzne časti tela, odborníčka odporúča vo vašom živote začať využívať chlad. Pokojne skúste aj v zime vyjsť na pár minút von bez bundy či svetra. Takýto prístup vraj dokáže "aktivovať tzv. proteíny studeného šoku, ktoré zas aktivuje hnedé tukové tkanivo a termogenézu". Ide o schopnosť tela využiť vaše kalórie na vytváranie väčšieho telesného tepla.

(Zdroj: Getty Images)

Optimalizujte svoj spánok

Možno ste to nevedeli, ale práve počas spánku, presnejšie prostredníctvom dýchania, podľa Bowringovej dochádza k spaľovaniu tukov. Takže ak váš spánkový režim nie je práve najideálnejší, popracujte na ňom. Každý deň by ste si mali dopriať sedem až osem hodín spánku, pričom by ste si mali líhať do postele a vstávať zhruba v rovnaký čas.

Obmedzte vystavenie sa modrému žiareniu

O rizikách modrého žiarenia, to znamená toho, ktoré vyžarujú elektronické zariadenia ako mobily či laptop, sa toho už popísalo dosť. Lekárka v tejto súvislosti odporúča nosiť okuliare, ktoré toto žiarenie blokujú, ale hlavne obmedziť používanie spomínaných zariadení.