Pred sto rokmi sa narodila hyena z Osvienčimu: Neuveriteľné, že túto hrôzu dokázala páchať žena

Greseová, ktorá sa neúspešne snažila stať sa zdravotnou sestrou, sa stala dozorkyňou v koncentračnom tábore Ravensbrück už vo svojich osemnástich rokoch, ešte pred dvadsiatimi narodeninami (v marci 1943). Potom bola prevelená do Osvienčimu, kde zostala až do januára 1945. Tam sa tiež podľa svedectiev podieľala na selekciách Židov a sama posielala stovky osôb priamo do plynu. Neslávne sa preslávila na mieru ušitiou čiernou uniformou SS a tým, že sa medzi väzňami pohybovala s pištoľou a bičom.

Modrooká blondína mala úspech u mužov, údajne bola milenkou aj Josefa Mengeleho, ktorému pomáhala so zverskými pokusmi na deťoch. Neskôr vycvičila dvoch nemeckých ovčiakov a naučila ich údajne trhať väzňov zaživa. Pamätnáci uvádzali, že Irma mala pri mučení svojich obetí blažený výraz v tvári. Keď Osvienčim oslobodila Červená armáda, bola narýchlo prevelená do koncentračného tábora v Bergen-Belsene. Ale i tu týrala zajatých spojeneckých vojakov.

Greseová bola uznaná vinnou za zločiny proti ľudskosti a odsúdená na trest smrti obesením. Nič neľutovala. Správanie na súde aj jej list na rozlúčku, ktorý napísala sestre, ukazovali jej vernosť nacistickej ideológii. Podľa záznamov si v cele smrti spievala nacistické piesne. Bola popravená na poludnie 13. decembra 1945 vo väznici v Hamelne.