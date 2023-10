Orbán o summite Európskej únie v Granade: Totálne zlyhanie, je čas na zmenu v Bruseli

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Bandic)

"Taký zmätok, aký bol na summite EÚ, som nevidel už dávno. Bol to totálny chaos. Zavliekli nás do vojny, ktorú sme prehrali, a nevieme nájsť východisko," povedal maďarský premiér, ktorý ostro kritizoval migračný pakt a požiadavky Bruselu navýšiť rozpočet EÚ o desiatky miliárd eur.K migračnému paktu podotkol, že "do Talianska sa valia migranti a na maďarských hraniciach už strieľajú po našich pohraničníkoch". Orbán vzniknutú situáciu označil za totálne zlyhanie a dodal, že je čas na zmenu v Bruseli.

Maďarský premiér Viktor Obrán na stretnutí s Vladimirom Putinom (Zdroj: SITA/Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP)

Poľsko a Maďarsko zablokovali v piatok prijatie plánovanej deklarácie o migračnej politike. Stalo sa tak počas summitu Európskej únie v španielskej Granade.Neschválenie dôležitého dokumentu spôsobil neutíchajúci spor o presnú podobu reformy pravidiel upravujúcich migráciu a udeľovanie azylu s celoeurópskou platnosťou.

Orbán po príchode na summit vyhlásil, že nie je otvorený kompromisu. Rozhorčilo ho, že nedávne dôležité rozhodnutia o balíku zásadných a ďalekosiahlych reforiem migračnej politiky boli prijaté väčšinou aj napriek námietkam Maďarska a Poľska. Orbán trvá na tom, že takéto rozhodnutia by sa mali prijímať so súhlasom všetkých krajín EÚ.Deklaráciu odmietol podporiť aj poľský premiér Mateusz Morawiecki, ktorý o svojom rozhodnutí v piatok informoval prostredníctvom sociálnej siete X (predtým známej ako Twitter).