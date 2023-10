Prekvapivé odhalenie o Pytagorovej vete: Expert tvrdí, že TAKTO to vôbec nebolo!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - O Pytagorovej vete sa učíme už na základnej škole. Ukázalo sa však, že tento Grék možno nebol prvý, kto prišiel so slávnou rovnicou. Zdá sa, že rovnaká rovnica je vytesaná do starovekej tabule, ktorá Pytagorovi predchádzala o neuveriteľných tisíc rokov.