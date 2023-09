KORONAVÍRUS opäť straší svet: Najčastejšie príznaky nákazy! Pozor, tento sa objavuje ako prvý

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Na začiatku pandémie bolo zložité zistiť, či ste infikovaní vírusom SARS-CoV-2. Príznaky infekcie sa totiž veľmi podobali bežnej chrípke alebo alergii a pacienti často zistili, že sú chorí až po testovaní. V tom období sa COVID-19 najčastejšie prejavoval prechladnutím alebo infekciou dutín. Časom sa k významným príznakom zaradila strata chuti a čuchu. V súčasnosti sa príznaky podľa lekárov riadia odlišným modelom. Čo si všimnú pacienti v tomto období ako prvé?

(Zdroj: Getty Images)

Príznaky prechádzajú z jedného do druhého

Koronavírus zasahuje v súčasnosti predovšetkým horné dýchacie cesty a zvyčajne sa začína bolesťou hrdla. Lekárka Grace McComseyová z Case Western University pre NBC News uviedla, že tento príznak môže mať rôznu intenzitu, pričom niektorí pacienti ho opisujú ako pocit pálenia v hrdle. Bolesť potom odznie práve včas, aby nastalo prekrvenie, ktoré môžu sprevádzať ďalšie ťažkosti ako únava, bolesti, horúčka, zimnica, bolesť hlavy a nádcha, ktorá môže vyústiť do kašľa. Bolesti svalov a únava môžu pretrvávať niekoľko dní, ale kongescia aj dlhšie.

Niektoré symptómy koronavírusovej nákazy sú v súčasnosti menej výrazné. Silnými indikátormi boli v minulosti suchý kašeľ a strata chuti a čuchu, teraz už ale také časté nie sú. Podľa odhadov McComseyovej sa iba asi 10 až 20 percent jej pacientov sťažuje na stratu čuchu alebo chuti, čo je prudký pokles v porovnaní so 60 až 70 percentami na začiatku pandémie. "Nie sú to typické príznaky, ktoré sme pozorovali predtým. Teraz je to veľké prekrvenie, niekedy kýchanie a zvyčajne mierna bolesť hrdla," uviedol Erick Eiting z operačného oddelenia pre urgentnú medicínu na Mount Sinai Downtown v New Yorku. V porovnaní s minulosťou zároveň menej pacientov uvádza, že majú hnačku. Meniace sa príznaky môžu trochu skomplikovať odlíšenie covidu od iných bežných ochorení. Je však veľmi dobré, že hospitalizáciu potrebuje oveľa menej pacientov. Mnohí pacienti sa taktiež dokážu zotaviť bez liečby alebo antivírusovej tabletky Paxlovid.

(Zdroj: Getty Images)

Prečo je teraz priebeh ochorenia miernejší?

Niektorí lekári tvrdia, že miernejšie príznaky sú pravdepodobne dôsledkom zvýšenej imunity. Celkovo je závažnosť covidu oveľa nižšia ako pred rokom alebo dvoma. Nie je to preto, že by boli varianty menej odolné, ale preto, že imunitné reakcie sú vyššie. Meniace sa príznaky môžu byť spôsobené aj zmenenými variantmi koronavírusu.