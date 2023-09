Turistom v reštaurácii vyrazil pohľad na účet za večeru dych: Tej sume nebudete chcieť veriť! Museli volať políciu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Junko Shinbaová minulý mesiac zašla s priateľmi do reštaurácie Seafood Paradise v Singapure, prezradila pre portál AsiaOne. Na odporúčanie čašníčka is objednali miestnu špecialitu - pikantný pokrm z aljašského kraba. Bolo jej povedané, že to stojí 30 singapurských dolárov (cca 20 eur), ale už ju neupozornili na to, že je to cena len za sto gramov. Na stôl im nakoniec priniesli porciu vážiacu až 3,5 kila, čo jedlo výrazne predražilo. Koncová suma sa vyšplhala na 938 dolárov (643 eur).

DAYUM SON! 😱 When traveling abroad, be aware of local commerce customs such retail taxes, tips/gratuity at restaurants,... Posted by Derrill Guidry on Wednesday, September 20, 2023

"Nezmohli sme sa na slovo, keď sme pozreli na účet a videli, ako veľa stojí večera pre štyroch ľudí," povedala 50-ročná Japonka s tým, že im nikto vopred neoznámil, že celý krab bude uvarený len pre nich. V ostatných reštauráciách to vraj býva tak, že krab sa porcuje a podáva viacerým skupinám.

Hovorca spoločnosti, ktorá Seafood Paradise vlastní, uviedol, že krab stojí 26,8 dolára za sto gramov a tvrdí, že zákazníci boli o tom vopred informovaní. "Aby zabránili prípadným nedorozumeniam, zamestnanci priniesli zákazníkom ku stolu ukázať celého kraba ešte predtým, ako ho začali pripravovať," poznamenal.

(Zdroj: Getty Images)

Shinbaovú ale prístup reštaurácie tak nahneval, že zavolala políciu a všetko nahlásila aj Singapurskej organizácii pre cestovný ruch. "Zákazníci odmietli zaplatiť za večeru a namiesto toho udalosť nahlásili na polícii. Manažér reštaurácie asistoval pri vypĺňaní policajného hlásenia," priblížili zástupcovia podniku. Reštaurácia nakoniec ponúkla nespokojnej skupine zľavu vo výške 107,4 dolára, čo je vzhľadom na jeho celkovú hodnotu 1322 dolárov (906 eur) naozaj málo.