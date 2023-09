Žena (31) sa vraj pravidelne rozpráva s mŕtvymi: Na TOTO miesto idú ľudia po tom, ako zomrú

(Zdroj: TikTok/likerofwords)

Tridsaťjedenročná Emily o sebe vyhlasuje, že je médium. Pravidelne hovorí so zosnulými, ktorí jej údajne vysvetlili, kam idú ľudia, keď zomrú. "Keď umrieme, čaká nás to, čo s láskou nazývam duchovný kúpeľný deň. Takže sa týždeň alebo dva stretávame s našimi mŕtvymi blízkymi a potom sa tam vyberieme, kde sa vyrovnáme a vyliečime zo všetkých ťažkostí, ktoré sme mali, keď sme boli ľuďmi," povedala pre Southwest News Service, informuje New York Post.

Toto obdobie vraj môže trvať týždeň, rok alebo päť rokov, v závislosti od danej osoby a jej cesty. "Potom pokračujeme v našej ceste, ktorá zvyčajne zahŕňa návrat, aby sme skontrolovali milovaných alebo ich sprevádzali alebo sa presunuli do nášho ďalšieho života alebo sa znova pripojili k nášmu vyššiemu ja," uviedla ďalej Dexterová.

Svoje schopnosti si začala uvedomovať už ako dieťa. Vraj sa rozprávala s mŕtvymi, keď sa hrala v lese. Už vtedy dokázala vidieť mŕtvych príbuzných vo svojom dome. "Dokázala som to urobiť od chvíle, čo si pamätám. Myslela som si, že každý vidí svojich zosnulých príbuzných, ktorí s nimi stoja v miestnosti. Myslela som si, že je to normálne."

Až keď mala Emily osem rokov, uvedomila si, že jej schopnosti sú jedinečné. "Povedala som mame o všetkých tých divných veciach, ktoré sa mi stali a pamätám si, že moja mama nevedela, čo to je." Keď vyrástla, potlačila svoje schopnosti, pretože nevedela hovoriť o tom, čo videla. Keď ale ako dvadsaťročná prijala svoj "dar", zosnulí ľudia sa stali integrovanou súčasťou jej života. Duchovia sú podľa Dexterovej sprievodcami pre živých a rada ich považuje za priateľov, ktorí vám môžu pomôcť. "Nemusíte ich nevyhnutne vidieť, ale môžete ich počuť alebo len cítiť pri sebe. Je to váš tím pomocníkov, ktorí pomáhajú vášmu životu ísť tak, ako by ste chceli a dosiahnuť veci, ktoré chcete dosiahnuť," dodala.