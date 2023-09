Hunter Biden sa na súd osobne dostaví 3. októbra

Hunter Biden (Zdroj: TASR)

Huntera Bidena (53) minulý týždeň obvinili z toho, že v roku 2018 klamal v dotazníku, aby si mohol zaobstarať ručnú zbraň, ako aj z toho, že takúto zbraň vlastnil v čase, keď užíval drogy. Jeho právny zástupca avizoval, že sa plánuje vyhlásiť za nevinného.

Snažil sa vyhnúť osobnej účasti

Hunter Biden sa snažil vyhnúť osobnej účasti na pojednávaní, pričom tvrdil, že by to pre neho predstavovalo logistické problémy a žiadal o virtuálnu účasť. Sudkyňa Maryellen Noreikaová však v stredu jeho žiadosť zamietla. Proti virtuálnej účasti Bidena na pojdenávaní sa vyslovil aj prokurátor David Weiss. Osobné vypočutie totiž podľa jeho slov podporí dôveru verejnosti v to, že sa s týmto obžalovaným zaobchádza rovnako ako s inými.

Syn prezidenta Joea Bidena Hunter Biden prichádza na súdne pojednávanie (Zdroj: SITA/AP Photo/Julio Cortez)

Noreikaová najskôr stanovila termín prvého pojednávania na 26. septembra, na základe žiadosti Bidenových právnych zástupcov ho však posunula na 3. októbra.Spojené štáty zažijú vďaka procesu zrejme bezprecedentné predstavenie, v rámci ktorého bude trestne stíhaný potomok úradujúceho prezidenta, kým ten vedie kampaň za svoje znovuzvolenie, uvádza Reuters. Mimo toho čelí štyrom procesom aj bývalý prezident USA Donald Trump, ktorý je favoritom na získanie republikánskej nominácie za kandidáta na prezidenta a zrejme sa tak stane aj hlavným súperom Bidena vo voľbách v roku 2024.