Manželov navštevujú duchovia mŕtvych príbuzných: Pokoj nemajú ani v posteli... strašidelné, čo sa u nich deje

Šesťdesiatosemročný David Drew z Llandudna hovorí, že po celý život dokáže vidieť duchov. So svojou súčasnou manželkou Jane (59) sa stretol na jednom zo svojich spirituálnych predstavení v Blackpoole. Podľa Davida Janina zosnulá mama Mary a stará mama Clara stále obývajú ich dom, zatiaľ čo jej otca zbadal stáť za barom v hoteli, ktorý kedysi vlastnili, informoval Blackpool Gazette. V prvých dňoch ich vzťahu im neznámi duchovia vraj liezli do postele až štyrikrát týždenne.

Drew pracuje ako duchovný liečiteľ viac ako päťdesiat rokov. Keďže ale skončil na invalidnom vozíku, je odkázaný na manželkinu starostlivosť. Napriek tomu dostáva stovky žiadostí od ľudí, ktorí sa chcú spojiť so zosnulými či odohnať od seba neželané entity. "Budúci rok budem mať 70 a môj prvý zážitok bol, keď som mal tri roky. Neustále vidím ľudí a deväť mesiacov po tom, čo zomrela Janina mama, som ju videl usmievať sa a pozerať sa na mňa," prezradil.

Jane síce duchov nevidí, no sama sa presvedčila o ich prítomnosti v dome. "Boli sme v posteli a cítili, ako sa posteľ prepadáva a ja som sa spýtala, kto to je. David zaspal a ja som tam ležala vystrašená pod perinou. Niekedy to bolo ako malý ponor a inokedy som mala pocit, že si niekto naozaj sadá na posteľ." V priebehu rokov si už ale na to vraj zvykla a považuje to za normálne.

"Moja mama nie je mŕtva tak dlho, len pár rokov, ale mala zvyk štuchať ma do chrbta, aby upútala moju pozornosť. Raz v noci som sedela v posteli a cítila som štuchnutie na chrbte, takže som vedela, že je to ona," pokračuje. Spomenula si aj na ďalší strašidelný incident, kedy bola svedkom toho, ako sa Davidovo zrkadlo na holenie vznášalo vo vzduchu nad podlahou a potom spadlo.

David sa už ako malý chlapec hrával s duchmi detí na záhrade. Myslel si, že ich vidí každý, ale rýchlo si uvedomil, že opak je pravdou. Jane vďaka jeho práci riešila všetky druhy prípadov vrátane ženy, ktorú vo vlastnom dome sužoval duch. "Jedného dňa som sa rozprávala s dievčaťom, ktoré čakalo na Davida. Povedala mi, že raz večer použila ouija dosku s niekoľkými priateľmi. Zrazu sa začali vypínať vodovodné kohútiky, vypájali sa adaptéri zo zástrčky a oblečenie na vešiakoch sa od nej odťahovalo, keď po ňom siahla." Keď žena vošla do Davidovej kancelárie, videl za ňou kráčať špinavého muža so sčernenými zubami. Uškrnul sa, užíval si strach a rozrušenie, ktoré spôsoboval, spomína Jane.

"V týchto prípadoch je zvyčajne potrebný iba rozhovor s duchovnou entitou. David vysvetľuje, že by tu nemali byť a ukazuje im, ako prejsť do ďalšej dimenzie. Toto ale v tomto prípade nefungovalo. Duch nehodlal dobrovoľne opustiť mladú ženu. S modlitbou a pomocou Davidových duchovných pomocníkov sa to ale podarilo a dievča bolo konečne voľné," dodala Jane. Kvôli podobným príbehom niektorí považujú Davida za diabla. Raz sa mu dokonca skupina kresťanov pred predstavením vyhrážala prerezaním pneumatík na aute.