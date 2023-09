VIDEO zo Silvestra 1999 je hitom: Pozrite na ten televízor! Ale keď zistíte, koľko stál... ľudia sú v šoku

(Zdroj: X/NostalgiaFolder)

Video, ktoré na Twitteri uverejnil užívateľ NostalgiaFolder, za krátky čas nazhromaždilo obrovské množstvo reakcií. Zachytáva muža, ktorý zaviedol svojich kamarátov do suterénu, aby im niečo ukázal. "Myslím, že vás to prekvapí," povedal, keď ukázal svoj úplne nový televízor, ktorý si pred pár dňami kúpil na Best Buy.

Guy shows off his new $5,000 TV to friends at a 2000 New Year's Eve party pic.twitter.com/1sXkNmnZZy — Nostalgia From Your Childhood (@NostalgiaFolder) September 6, 2023

Jeho priatelia, ktorých televízor jednoznačne zaujal, sa opýtali, koľko ho to stálo, pričom poznamenali, že to muselo byť okolo 10 000 dolárov. "Bolo to niečo blízko tej cene, no, polovica z toho," zasmial sa muž.

Ľudia v komentároch diskutovali o tom, ako výrazne sa zmenila doba. "Je šialené myslieť si, že ten môj je trikrát väčší, zobrazuje 4K a stojí sotva 250 dolárov," napísal jeden z užívateľov sociálnej siete. "Ach! To naozaj ukazuje, ako drasticky a rýchlo sa technológia zmenila a zlepšila. Naozaj to nebolo tak dávno, po zvážení všetkých vecí," uviedol ďalší. Iní poukázali na to, aké ťažké bývali televízory a spomínali, aké nuročné bolo preniesť ich do inej miestnosti.