Milovali ste seriál M*A*S*H? Tieto epizódy neboli nikdy odvysielané! Šokujúce dôvody

M*A*S*H (Zdroj: 20th Century Fox)

M*A*S*H bola vojnová komediálna dráma, ktorá sa pôvodne začala vysielať v roku 1972 a trvala jedenásť rokov. S celkovým počtom 256 epizód mal autorský tím veľa práce, ale rýchlo sa stal obľúbenou súčasťou televíznej stanice CBS. Celkovo jedenásť sérií prinieslo slušnú porciu silných príbehov, no niektoré z nich boli považované za dosť kontroverzné. Jedna až tak veľmi, že nemohla byť nakoniec odvysielaná.

Loretta Swit a Larry Linville (Zdroj: 20th Century Fox)

Príkladom je scenár epizódy s názvom "Hawkeye on the Double", ktorý nedostal zelenú, informuje Daily Star. Epizóda mala byť súčasťou prvej série a mala zachytávať Alana Aldu, ktorý stvárňoval postavu Hawkeye Pierca, ako sa zaplietol s dvoma zdravotnými sestrami súčasne.

Sestry prišli na to, čo má v pláne a rozhodli sa mu uštedriť lekciu tým, že obe tvrdili, že s ním otehotneli. Nakoniec bola táto epizóda zahrnutá ako bonus na DVD boxsete "MASH: Martinis and Medicine Collection". Pri vysvetľovaní rozhodnutia spolutvorca seriálu Larry Gelbart pre Archive of American Television povedal, že to bol jediný scenár, o ktorom CBS povedalo, že ho za žiadnych okolností neodvysiela.

(Zdroj: 20th Century Fox Television)

Gelbert dodal, že epizóda bola na začiatku 70. rokov príliš pikantná pre televízne vysielanie. Podľa portálu Outsider bola zo seriálu vypustená aj ďalšia dejová línia, v ktorej jednotka MASH stála vonku v chlade a dúfala, že ochorie natoľko, že bude poslaná domov. CBS uviedla, že epizóda nebola odvysielaná, pretože konanie postáv bolo "príliš nepatriotické".