Toto JEDLO radšej nikdy nekonzumujte: Už po jednom súste môžete dostať rakovinu a zomrieť!

Recept známy ako koi pla pozostáva zo surovej ryby rozomletej so zmesou bylín, korenia a citrónovej šťavy. Jedlo je obľúbené medzi miestnymi obyvateľmi v thajskej provincii Khon Kaen a v jednom z najchudobnejších regiónov krajiny, Isaan. Jeho konzumácia však prináša obrovské riziko. Už len jedno sústo ryby môže viesť k tomu, že dostanete rakovinu pečene a zomriete, informuje BBC.

To viedlo k tomu, že v Isaane bolo zaznamenaných najviac hlásení o cholangiokarcinóme alebo rakovine žlčových ciest na svete kvôli vysokej konzumácii jedla jeho obyvateľmi, uvádza The Guardian. Samotná surová ryba však nie je potenciálnou príčinou choroby. Vinníkmi sú parazitické ploché červy, alebo živé motolice, žijúce v nich. Tie pochádzajú zo sladkovodných rýb v oblasti Mekongu.

Predpokladá sa, že karcinogénny pokrm je v Thajsku každoročne príčinou 20 000 úmrtí. Už niekoľko rokov chirurg Narong Khuntikeo varuje ľudí, aby nekonzumovali toto jedlo po tom, čo jeho rodičia zomreli na rakovinu pečene po jeho zjedení. "Je to veľmi veľká zdravotná záťaž pre organizmus. Ale nikto o tom nevie, pretože obete zomierajú potichu ako listy padajúce zo stromu," povedal pre Agence France-Presse.

Rakovina pečene, známa ako tichý zabijak, má jednu z najnižších mier prežitia, ak sa nelieči. Khuntikeo pracoval posledné štyri roky s tímom vedcov, lekárov a antropológov, ktorí testovali dedinčanov z Isaanu na parazita. Použitím ultrazvuku a súprav na testovanie moču zistili, že asi 80 percent ľudí v niektorých komunitách požilo smrteľného parazita. Chirurg sa odvtedy snaží vzdelávať miestnych obyvateľov o nebezpečenstvách konzumácie koi pla.

Zdravotníci tiež vypracovali školské osnovy, aby sa deti naučili o rizikách konzumácie surových potravín. Odradiť od toho staršiu generáciu je ale náročná úloha. "Povedia: ‚No dobre, existuje veľa spôsobov, ako zomrieť‘. Ale túto odpoveď nemôžem akceptovať," uviedol Khuntikeo. Milovníci koi pla tvrdia, že ak by ryby uvarili, čo by parazita zabilo, pokazilo by chuť jedla.