Nechutné PRIZNANIE Američanky: Toto už dva roky (ne)robí so svojím zadkom!

LONDÝN - Každý vyznávame a dodržiavame iné hygienické návyky, ale asi všetci sa zhodneme na tom, že utieranie zospodu po vykonaní potreby by malo byť samozrejmosťou. No nie je - minimálne pre mladú Američanku, ktorá sa priznala k tomu, že si už dva roky neutiera zadok.

Na Reddite sa objavil príspevok dievčiny, ktorá sa podelila s nechutným priznaním. "Takže, už dva roky si neutieram zadok. Keď sa nad tým zamyslíte, žiadne iné zviera v prírode sa neutiera po vykonaní potreby. Tak prečo to robíme my?" pýta sa. Priamo sa ponúka odpoveď, že preto, lebo sme ľudia, nie zvieratá.

Brunetka sa ďalej zamýšľa nad tým, že neutieranie sa musí mať predsa nejaký benefit. "Ešte neviem aký, ale keby Boh chcel, aby sme sa utierali po návšteve toalety, nejak by to zakomponoval do našej anatómie, nie? A keďže to neurobil, tak to asi nie je dobré pre naše zdravie," pokračuje s tým, že ľudia nevedia, aké chemikálie sa ukrývajú v toaletnom papieri a vlhčených utierkach. Vďaka tomu vraj už nebýva taká chorľavá ako kedysi. "Cítim, že môj imunitný systém sa odvtedy, ako sa neutieram, zlepšil. Je to pravdepodobne preto, že sa už nevystavujem tým chemikáliám," tvrdí.

Video sa stalo virálnym a ľudí, ako sa dalo očakávať, poriadne znechutilo. "Zvieratá nepoužívajú ani vidličku a lyžičku, ale my áno," argumentoval jeden užívateľ jeho autorke. "Na rozdiel od psa ľudia si nedokážu vylízať svoju vlastnú r*ť," pridal sa ďalší. Iní sú zas presvedčení o tom, že video bolo nakrútené zo žartu a dievčina všetkých dobehla.