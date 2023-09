Oznam univerzity vyvolal škandál: Študenti, nemasturbujte v sprche! Nečakané rozuzlenie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa oznámenia univerzity Indian Institute Of Technology Roorkee (IIT Roorkee) je masturbácia v sprchách porušením kódexu ubytovne Indian Institute of Roorkee. Oznámenie ďalej uvádza, že obrovské množstvo semena v odtoku stojí tisíce rupií na údržbu a odrazí sa to na zvýšených cenách ubytovní. Univerzita preto žiada študentov, aby masturbovali vo vlastnej izbe.

Oznam sa stal virálnym a objavil sa na viacerých sociálnych sieťach. Zatiaľ čo mnohí ľudia špekulovali, či je to skutočné, našlo sa aj mnoho takých, ktorí tomu verili. Na údajnom doklade je dokonca aj podpis hlavného dozorcu ubytovne Ashutosha Chamoliho. Podľa The Free Press Journal je však oznámenie falošné. Nepravosť oznamu potvrdila aj kancelária zamestnancov ubytovne.