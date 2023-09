Deduško oslávil 113. narodeniny: Vďaka tomuto sa dožil tak vysokého veku! Fúha, to nie je pre každého

(Zdroj: Facebook/Santa Izabel Do Oeste)

SANTA IZABEL DO OESTE - Podľa všetkého ak sa rozhodnete žiť sám, môže to pozitívne ovplyvniť dĺžku vášho života. Aspoň to tvrdí Brazílčan Selvino Jesus de Oliveira, ktorý začiatkom júla oslávil 113. narodeniny.