Chlapec sa hral na záhrade starých rodičov, keď ho napadol medveď: Detaily hrozivého útoku! Skončil v nemocnici

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BEDFORD - V americkom štáte New York došlo k hrozivému útoku medveďa čierneho na malého chlapca, ktorý sa hral na záhrade. Našťastie boli nablízku jeho rodičia, ktorí šelmu odohnali preč. No i tak utrpel viaceré zranenia, kvôli ktorým ho museli hospitalizovať.

V meste Bedford napadol koncom augusta medveď sedemročného chlapca, ktorý bol na záhrade domu svojich starých rodičov. Keď ho počula kričať jeho matka, okamžite mu pribehla na pomoc. Spolu s manželom sa im podarilo zviera odplašiť preč. Ich syn utrpel viacero zranení, no žiadne z nich nebolo život ohrozujúce. Mama, ktorá pracuje ako lekárka, mu ich obviazala aspoň dovtedy, kým neprišla po neho sanitka a nepreviezla ho do nemocnice.

Keď na miesto dorazili hasiči a policajti, medveď sa ešte stále nachádzal v okolí, museli ho preto eutanazovať. Z jeho tela boli odobraté vzorky, aby sa zistilo, či trpel besnotou. "Keď sme prišli na miesto, matka bola ešte stále v šoku," okomentoval situáciu šéf hasičov Carlos Cano. Miestne úrady varovali ľudí, že hoci medvede sa v tejto oblasti dostanú do blízkosti ľudských obydlí len veľmi zriedka, mali by byť i tak opatrní a nemali by nechávať v okolí domu otvorené kontajnery alebo jedlo pre psa.