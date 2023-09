Vedci skúmali, či platí staré známe o alkohole: Keď pijete, deje sa vám TOTO? Jednoznačný verdikt

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PALO ALTO - Výsledky výskumu zverejnené v časopise Journal of Studies on Alcohol and Drugs naznačujú súvislosť medzi konzumáciou alkoholu a zvýšenou odvahou priblížiť sa k ľuďom, ktorých považujeme za atraktívnych. Experti však poznamenali, že alkohol neovplyvňuje skutočnosť, že sa nám pod jeho vplyvom bude niekto páčiť viac, ako keď sme triezvi.

V súvislosti s alkoholom sa často hovorí, že pod jeho vplyvom sa nám ostatní zdajú byť krajší. V predchádzajúcich výskumoch účastníci hodnotili atraktivitu iných ľudí v triezvom stave a pod vplyvom alkoholu na základe fotografií. Nová štúdia pridala do svojho pozorovania reálnejší prvok - možnosť stretnúť hodnotené osoby. Jej hlavná autorka Molly Bowdringová zo Stanfordského výskumného centra pre prevenciu v Palo Alto a vedúci dizertačnej práce Michael Sayette priviedli do laboratória osemnásť dvojíc mužov vo veku 20 rokov, aby hodnotili atraktívnosť ľudí, ktorých si prezerali na fotografiách a videách. Zároveň sa dozvedeli, že v ďalšom experimente môžu dostať príležitosť komunikovať s jedným z týchto ľudí. Po hodnotení boli požiadaní, aby vybrali tých, s ktorými by najradšej komunikovali.

Pivné okuliare

Dvojice mužov prišli do laboratória pri dvoch príležitostiach. Pri prvej im bol naservírovaný alkoholový drink do koncentrácie alkoholu v krvi 0,08 percenta, pri druhej dostali nealkoholický nápoj. Výskumníci mali v laboratóriu dvojice kamarátov, aby napodobnili sociálne interakcie, ktoré by zvyčajne prebiehali v reálnej situácii pri popíjaní alkoholu. Dôkazy o "pivných okuliaroch" však nenašli. Taktiež skutočnosť, keď boli účastníci pod vplyvom alkoholu, nemalo vplyv na to, ako dobre vyzerali ostatní. Konzumácia alkoholového nápoja ale ovplyvnila skutočnosť, s akou pravdepodobnosťou chceli muži komunikovať s osobami, ktoré považovali za atraktívne. Keď pili, mali 1,71-krát väčšiu pravdepodobnosť, že si vyberú jedného zo štyroch najatraktívnejších kandidátov, s ktorými by sa mohli v budúcnosti stretnúť, v porovnaní s tým, keď boli triezvi.

Alkohol teda možno nemení naše vnímanie, ale skôr zvyšuje sebadôveru v interakciách a dodáva mužom "tekutú" odvahu chcieť sa stretnúť s tými, ktorých považovali za najpríťažlivejších, čo by inak možno urobili s oveľa menšou pravdepodobnosťou. Tieto výsledky by podľa vedcov mohli mať význam pre terapeutov a pacientov. "Ľuďom, ktorí pijú alkohol, môže prospieť, ak si uvedomia, že hodnotné sociálne motivácie a zámery sa pri pití menia spôsobom, ktorý môže byť krátkodobo príťažlivý, ale z dlhodobého hľadiska možno škodlivý," uzavrela Bowdringová.