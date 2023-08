V zariadení pre deti číhal strašidelný votrelec: Keď to uvidíte, strasie vás! To kde sa schoval?!

(Zdroj: Facebook/Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 )

QUEENSLAND – Zdá sa, že žiadna štrbina, kút alebo otvor v Austrálii nie sú dostatočne malé, aby sa do nich nezmestil had. Nanešťastie pre niektorých miestnych to zahŕňa aj určité miesta v dome, kde by ste to čakali najmenej, napríklad za obrazom vyveseným na stene.