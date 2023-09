Pracovníčka pohrebného prehovorila o mrazivých incidentoch: Občas ma niekto pozoruje!

(Zdroj: TikTok/josianetanatopraxia)

Keď sa bývalá upratovačka Josiane Cristina de Oliveira Portesová rozhodla zmeniť povolanie, zapísala sa do kurzu konzervovania a dezinfekcie mŕtvych tiel. Chcela vraj vyskúšať niečo nové, čo sa jej aj podarilo a aktuálne pracuje v márnici. Práve z jej pracoviska sa často prostredníctvom TikToku delí o svoje skúsenosti a zážitky, ktoré fascinujú viac ako 718 000 divákov. „Keď som bola malá, bála som sa tmy, smrti a duchov. Teraz sa však starám o tých, ktorí sa o seba nedokážu postarať,“ hovorí matka dvoch detí, informuje Mirror.

Vo svojich videách sa 42-ročná žena často venuje niektorým metódam, ktoré používa na konzervovanie tiel, vrátane druhu špeciálnej tekutiny potrebnej na úplnú dezinfekciu a zbavenie sa akýchkoľvek prirodzených plynov. „Postup prebieha za pomoci čerpadla, ktoré sa nazýva injekčná pumpa. Prostredníctvom obehového systému spôsobuje, že táto tekutina cirkuluje v celom tele, pretože sa vstrekuje a vypúšťa cez žilu. Pri thanatopraxii je dôležité spomaliť postup rozkladu tela.“

Okrem dezinfekcie si Josiane nájde čas aj na to, aby splnila želania rodín a pred pohrebom oblečie zosnulých do konkrétneho oblečenia, nalakuje im nechty, umyje a upraví vlasy. „Postarám sa o telo čo najlepšie a rodina sa bude môcť rozlúčiť čo najpokojnejšie.“ Počas práce údajne zažila niekoľko strašidelných udalostí, ktoré opisuje ako „desivé a vzrušujúce“ zároveň. „Niekedy, keď som s telom pri stole a robím zákrok, som si úplne istá, že ma niekto pozoruje. Cítim to, ale nemám strach," uviedla.

„K jednej z najpôsobivejších vecí, ktoré sa mi v mojej profesii stali, došlo raz v noci, keď som pripravovala telo 80-ročnej pani. Po ošetrení tela tekutinami, ktoré potrebujú čas na to, aby zapôsobili, som ju nechala ležať na stole. Prikryla som ju, zhasla som svetlo a urobila som si na 30 minút prestávku. Vrátila som sa a keď som zapla svetlo, niekoľkokrát sa rozsvietilo a zhaslo a ja som videla, že vedľa nej stojí telo. Bolo to desivé a vzrušujúce zároveň,“ prezradila Josiane.

Nech už bol človek v živote akýkoľvek, Josiane vždy zostáva nestranná a hovorí, že jej úlohou nie je súdiť. „Nie som sudkyňa. Pracujem v snahe pomôcť rodine.“ Žiaľ, hoci Josiane vždy dbá na to, aby bola zdržanlivá, nájdu sa aj takí, ktorí s ňou majú kvôli jej povolaniu problém. Hovorí, že niektorí ľudia nechodia do jej domu a ani si vedľa nej nesadnú, ale ona ich rešpektuje. „Moja profesia, ako vždy hovorím, žije zo smrti, rešpektujem ju a nebojím sa jej.“