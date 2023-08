Arogantný turista z Maďarska uviazol s karavanom v úzkej uličke, vytiahol brúsku... Toto hádam nie!

(Zdroj: TikTok/sarajevskaseharamedia)

Video maďarského turistu, ktorý uviazol v úzkej uličke Sarajeva v Bosne a Hercegovine so svojím karavanom, mnohých znepokojuje. Ako dokazujú zábery publikované na TikToku, turista neodhadol zákrutu a narazil svojím vozidlom do časti zábradlia, ktoré oddeľovalo časť vozovky od chodníka pre peších. Namiesto toho, aby situáciu vyriešil rozumnejšie, sa rozhodol pre radikálny krok. Zobral do ruky brúsku a začal orezávať verejný majetok.

Šikovne tak prerezal zábradlie, ktorým chodci schádzali do kopcovitých oblastí Sarajeva. Vo videu je počuť hlas okoloidúceho, ktorý mu hovorí, aby s tým okamžite prestal. Video získalo niekoľko komentárov, pričom domácich pochopiteľne pobúrilo. „V Bosne a Hercegovine môže jednotlivec robiť všetko, čo si len zmyslí! Ak niekto z Bosny a Hercegoviny v Budapešti nechtiac prejde do zákazu vjazdu, bude si trest pamätať až do smrti,“ uviedol jeden z komentujúcich.

Žiaľ, nejde o ojedinelý príklad arogantného správania sa turistov v Sarajeve. Ďalšie video na TikToku zachytáva arabského turistu, ktorý zviezol svoje auto po schodoch na ulici Pehlivanuša v centre Sarajeva. Zasahovať musela aj polícia. Nie je známe, ako sa vodič dostal na chodník, no podľa záberov išlo o poriadne chúlostivú situáciu.

Kým mnohí sa na bizarných záberoch pobavili, iní sa na situáciu pozreli trošku kritickejšie. „Čo s tým má navigácia, keď vidíš schody a dole kopec?“ spýtal sa jeden z komentujúcich. „To, že zapneš Google, neznamená, že môžeš vypnúť hlavu,“ poznamenal ďalší. „V živote ma navigácia nevoviedla do omylu a aj keby som videl, že niekde je to úzke, tak by som to vzdal, nikto nevie, čo sa týmto ľuďom odohráva v hlavách,“ dodal tretí.