Majiteľka si pozrela VIDEO z domácej kamery a takmer sa rozplakala: Pozrite, čo robí jej fenka

(Zdroj: TikTok/puppyparkerposey)

Parker nie je len taký obyčajný pes. Sascha ho naučila používať viacero rečových tlačidiel, aby s ním mohla komunikovať. Ako ukázali zábery z bezpečnostnej kamery v dome, fenka sa stláčaním tlačidla snažila svojej majiteľke naznačiť, že potrebuje pomoc. Vo videu vidno, ako najprv stláča tlačidlo "nočník" a potom sa pozrie na vchodové dvere v nádeji, že to jej panička počula a vrátila sa.

Crasnowová k videu uviedla, že Parker sa očividne necítila dobre. To, čo ju dojalo najviac, bol moment, kedy stlačila tlačidlo so slovom "pomoc". "Posledné stlačenie mi zlomilo srdce," priznala. Video ľudí úprimne dojalo. "Jej prosba o pomoc mi zničila deň, ale som šťastný, že sa už cíti lepšie," napísal jeden z komentujúcich. "Prial by som si, aby sme im vedeli povedať, že ak to už naozaj nevydržia, je to v poriadku a nebudeme sa hnevať," uviedol ďalší.

Sascha však magazínu Newsweek prezradila, že niektorí ľudia jej vyčítali, že psa nechala doma osamote. Ona však bola preč naozaj len hodinu. "Iní ľudia sa zas pýtali, prečo nemám dvierka pre psa alebo iné spôsoby, ako by si mohol v prípade núdze uľaviť. Ale v mojom jednoizbovom byte to naozaj nie je praktické a toto je jediný prípad, kedy sa to stalo," dodala.