Najdesivejšie nevyriešené záhady, ktoré sa stali v národných parkoch: Zmizli novomanželia aj deti!

Ročne zomrie v národných parkoch v USA okolo 330 ľudí, uvádza Správa národných parkov. Viac ako polovica z nich tvoria neúmyselné príčiny ako utopenie či autohavária. Do zvláštnej kategórie patria nevyriešené zmiznutia, o ktorých odborníci informujú na samostatnej stránke. Tu sú tri zo známych prípadov.

Odrezaná ruka v Yosemitskom národnom parku

Yosemitský národný park, považovaný za jeden z najkrajších, je známy svojím žulovým masívom. V roku 1983 si istá rodina užívala pobyt na tamojšej lúke, keď jedno z detí objavilo odrezanú ruku a predlaktie. Napriek dôsledným prehliadkam zo strany vyšetrovateľov sa nenašli žiadne ďalšie časti tela a úrady nedokázali identifikovať obeť ani pokročiť v prípade. V roku 1988 bola na druhej strane lúky nájdená lebka, ale príslušné orgány stále nedokázali priradiť meno obeti. Až v roku 2022 sa pomocou profilu DNA podarilo identifikovať o koho išlo. Ostatky patrili Patricii Hicksovej, žene spojenej s vodcom miestneho kultu, ktorý údajne používal LSD na oslabenie a dezorientáciu svojich sexuálnych obetí. Muž bol odsúdený za útoky na ženy v 80. rokoch, ale zmizol skôr, ako bol uväznený.

Vyšetrovatelia si ale myslia, že kultové spojenie bolo náhodné a že Hicksovú v skutočnosti zabil notoricky známy sériový vrah Henry Lee Lucas, ktorý sa priznal k stovkám vrážd v celých Spojených štátoch. Lucas v čase svojho zatknutia prezradil podrobnosti o mieste činu na inkriminovanej lúke. Napriek tomu boli tieto informácie považované za nepriame okolnosti, takže vražda zostáva nevyriešená. Lucas zomrel vo väzení v roku 2001 a otázka, kto stál za vraždou Hicksovej, sa možno nikdy nevyrieši.

V Grand Canyone zmizli novomanželia

K pravdepodobne najzáhadnejšiemu utopeniu došlo v roku 1928, keď sa novomanželia Glen a Bessie Hydeovci pokúsili brázdiť slávny Grand Canyon počas svadobnej cesty. Splavovali sa v člne, ktorý postavil Glen, a pokúšali sa preplávať kaňonom v rýchlostnom rekorde. Manželia boli naposledy videní 18. novembra a ich čln bol nájdený neporušený so všetkými zásobami o mesiac neskôr, 19. decembra. Pátracie skupiny prehľadali kaňon, no ich telá sa nikdy nenašli. Je možné, že dvojicu vyplavilo z člna na jednej z perejí a plavidlo pokračovalo po prúde bez nich, hoci boli obaja skúsení vodáci.



Hovorilo sa, že Georgie Clarková, prvá žena, ktorá prevádzkovala trasy po Grand Canyone v rámci podnikania, bola v skutočnosti Bessie Hydeová. Po jej smrti v roku 1992 sa mal v jej dome nájsť sobášny list Hydeovcov, ako aj ich rodné listy. Clarková bola dvakrát vydatá a mala dcéru, ktorá zomrela pri nehode na bicykli. Viacerí historici však túto teóriu odmietajú.

Chýbajúci turisti v Death Valley

Národný park Death Valley je notoricky známy svojím nehostinným prostredím aj preto, že sa tu nachádza najhorúcejšia oblasť na Zemi. Je teda zrejmé, že leto je jedným z najnebezpečnejších období na jeho návštevu, čo však neodradilo štyroch nemeckých turistov, ktorí zmizli v parku v júli 1996. Egbert Rimkus (34), jeho 11-ročný syn a Cornelia Meyerová (27) so svojím štvorrročným synom sa vydali do USA objavovať slnečnú Kaliforniu. V Los Angeles si prenajali minivan a 22. júna vstúpili do Death Valley, s plánovaným letom späť do Nemecka 27. júla. Z parku sa však nikdy nedostali. Minivan našiel v októbri toho istého roku strážca parku letiaci nad južnou časťou oblasti počas pátrania po nelegálnych drogových laboratóriách. Vozidlo zbadal na mieste bez ciest, uviaznuté v piesku, dvere boli zamknuté a tri pneumatiky boli prázdne.

Vyšetrovatelia spojili minivan s Nemcami a boli schopní vysledovať ich itinerár prostredníctvom potvrdeniek a bankových prevodov. Po vstupe do púšte 22. júla sa utáborili v kaňone Hanaupah, neskôr, ako sa strážcovia domnievajú, sa skupina pokúšala prejsť cez Mengle Pass - drsnú cestu s pohonom 4WD, no nepodarilo sa im to, a tak sa pokúsili prejsť cez kaňon Anvil Canyon v úseku bez cesty. Po objavení minivanu boli do oblasti vyslané tímy, aby pátrali po turistoch, no našli iba fľašu piva vzdialenú niekoľko kilometrov od miesta. Po štyroch dňoch hľadania s viac ako 250 ľuďmi zapojených do úsilia bolo pátranie odvolané.

Nemci sa možno stratili a zomreli na úpal, no fakt, že zmizli bez stopy, vyvoláva mnoho otáznikov. Podľa jednej teórie mohli prísť do styku s drogovým gangom, iní špekulujú, že zinscenovali svoje zmiznutie, aby začali nový život. Oblasť parku, kde zmizli, sa nachádza blízko ranča spojeného s Charlesom Mansonom a jeho kultom. Až o trinásť rokov neskôr dvaja zanietení turisti a členovia pátracích a záchranných zložiek, ktorí skúmali ich zmiznutie, našli pozostatky dospelých Nemcov v odľahlej a drsnej časti parku, šesť kilometrov od hranice vojenského zariadenia a dvanásť kilometrov od ich minivanu.

Pri následných prehliadkach sa našli ďalšie kosti, ktoré však nebolo možné spojiť s deťmi. Zozbierané dôkazy poukazujú na to, že návštevníci spravili sériu fatálnych chýb, ako je používanie zastaraných máp a cestovanie v púšti bez dostatočných núdzových zásob či používanie skratky v neznámom teréne. Skutočnosť, že štyria ľudia vrátane malých detí dokázali opustiť dodávku a prejsť kilometre bez zanechania stopy, okrem jedinej pivovej fľaše, je však stále čudná. Nakoniec medzi zmiznutím Nemcov a nájdením ich čiastočných pozostatkov uplynulo toľko času, že vyšetrovatelia pravdepodobne nikdy nebudú mať úplný obraz o tom, čo sa s nimi stalo.