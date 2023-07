Muž sa na noc ubytoval v hoteli: Z toho, čo tam zažil, behá mráz po chrbte, okamžite by ste odtiaľ utiekli

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Thanawin Khamsom (37) si zarezervoval hotel v Bangkoku, kde sa pred pár dňami ubytoval. Očakával komfort, čistotu a miesto, kde si dobre odpočinie, nakoniec to ale dopadlo inak, píše The Thaiger. "Jedenásteho júla som bol veľmi vyčerpaný. Ubytoval som sa v hoteli, aby som si oddýchol a pripravil sa na ďalší deň do práce. Dostal som izbu číslo 510 na piatom poschodí. Zaplatil som 1200 bahtov (31 eur) za noc, čo nie je málo, tak som si myslel, že bude všetko v poriadku," napísal na Facebooku.

Po kontrole ubytovania si nevšimol nič špecifické, pretože bol naozaj veľmi unavený. "Zaspal som medzi 21:00 - 22:00, ale asi o 1:13 som sa zobudil, pretože som v miestnosti počul kroky, po ktorých nasledovali zvuky tečúcej vody z kúpeľne. Zapol som každé svetlo v izbe a začal skúmať pôvod hlasov."

Najprv narazil na svätyňu umiestnenú na balkóne. V Thajsku sú svätyne normálne, zvyčajne sa však nachádzajú na prízemí pred budovou, nie na balkóne. Potom Thanawin objavil na stene stopu, ktorá tam predtým podľa jeho slov nebola. Na čele dvoch oddelených postelí našiel ležiace mince, ktoré podľa thajských zvykov ľudia umiestňujú tam alebo pod matrac, aby si kúpili alebo prenajali posteľ od majiteľa, s ktorým sa nemohli stretnúť. Hosť tvrdí, že našiel na stene červeným napísané "Smrť". Všetko, čo videl, nahral na mobil a kontaktoval personál hotela so žiadosťou o výmenu izby.

Khamsom mal síce po presťahovaní problém zaspať, ale už nič nezvyčajné neobjavil. Neskôr mu jeden zo zamestnancov povedal, že hotel nemá prázdny priestor pre svätyňu, a tak ju museli postaviť na balkóne. Vysvetlil tiež, že že daná izba nebola určená pre hostí a bola vždy zamknutá. Bohužiaľ, pracovník, ktorý v nej ubytoval Thanawina, bol nový a nevedel o podrobnostiach.