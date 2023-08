Ľudia by nemali kupovať lieky v neprimeranom množstve do zásoby, upozorňuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Pri nákupe liekov by ľudia mali dôkladne zvážiť, koľko balení skutočne potrebujú. Lieky by sa nemali kupovať v neprimeranom množstve do zásoby. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Poukázal pritom na to, že liekový odpad každý rok rastie.