Muž sa narodil s dvomi penismi, ženy uspokojoval obomi! Pikantná spoveď o intímnych detailoch

(Zdroj: Youtube/Soft White Underbelly)

Muž, ktorý sa predstavil len ako Tank, trpel genetickou abnormalitou. Narodil sa totiž s dvoma pohlavnými údmi, tento stav sa odborne nazýva difália. Prezradil aj to, že ako dvanásťročný bol za zabitie umiestnený do nápravného zariadenia pre mladistvých. Až do svojho prepustenia vo veku 24 rokov bol panic, preto sa po návrate na slobodu rozhodol orgán, ktorý mu nadelila príroda navyše, využiť čo najlepšie. "Ženy mi neverili, keď som im povedal, že mám dva penisy, ale potom som ich zobral do izby, kde to uvideli," uviedol v rozhovore pre youtubový kanál Soft White Underbelly.

Z oboch údov vraj ejakuoval súčasne, aj keď bol stoporený len jeden z nich. "Keď som vnikal do ženy, mal som pocit, že jeden z mojich penisov bol akoby na boku a mal by mi vybuchnúť." Niektoré ženy podľa Tankových slov milovali, keď do nich vnikal obomi údmi naraz. Jedna z nich bola údajne na tom doslova závislá. Po rozchode začala vyhľadávať sex v trojici, pretože jeden penis ju už nedokázal uspokojiť. Túžila stať sa pornohviezdou a chcela, aby spolu nakrútili video.

Američan ale trpko dodal, že penis navyše sa časom ukázal ako problematický. Bolo totiž zložité mať sex len s jedným z nich, pričom používanie oboch bolo pre väčšinu jeho mileniek bolestivé. Rozhodol sa preto podstúpiť operáciu a dnes má už len jeden pohlavný orgán. V jeho rodine nešlo o jedinú anomáliu; strýko sa tiež narodil s dvomi údmi a otec má vraj semenníky veľké ako býk.