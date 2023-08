Syn prišiel o panictvo, keď uvidíte reakciu jeho rodiny... Najlepšie dve sekundy jeho života!

(Zdroj: TikTok/joebxggs)

Obľúbení Baggsovci, známi z programu Gogglebox, zorganizovali pompéznu párty. Jej dôvod mnohým vyrazil dych. Rodina totiž oslavovala stratu panictva najmladšieho syna Georgea (20). A urobili to vo veľkom štýle so všetkým, čo k tomu patrí. Nechýbala torta či slávnostné otváranie fliaš vína. Stredobodom pozornosti bol oslávenec, ktorý keď vstúpil do miestnosti, veselo si zatancoval. Napriek tomu, že fanúšikovia sa chceli dozvedieť, kto bola tá šťastná dáma, jej identita zostáva prísne stráženým tajomstvom.

Georgeov brat Joe, ktorý je senzáciou na TikToku s neuveriteľným počtom 1,6 milióna sledovateľov, neodolal a podelil sa o slávnostné chvíle. Príspevkom, v ktorom uviedol, že brat prišiel o panictvo, všetkých rozosmial. O skutočné prekvapenie sa však postarala ich odvážna matka Lisa. Rozjarená sa oháňala tortou a v ružovom párty klobúčiku si dopriala víno. Joe vtipne a zároveň ironicky poznamenal, že bratovi gratuluje a je si istý, že vyvolená dáma "prežila najlepšie dve sekundy svojho života".

Oslava vyvrcholila veľkolepou prehliadkou párty popperov, pričom Joe a Lisa stáli po oboch stranách rozžiareného Georgea, ktorý hrdo pózoval s tortou v ruke. Príspevok zaznamenal obrovský úspech a za 24 hodín nazbieral viac ako dva milióny zobrazení. Fanúšikovia vyjadrili radosť a mladíkovi zagratulovali k životnému míľniku.