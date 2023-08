Z Ukrajinky (31) sa stala skúsená snajperka: Muž váha, či streliť alebo nie, žena nikdy!

(Zdroj: Instagram/emerald.evgeniya)

Tridsaťjedenročná Evgenija Emeraldová, ktorá sa stará o svoje trojmesačné dieťa, povedala, ako sa celé jej telo triaslo, keď si prvýkrát uvedomila, že musí niekoho zabiť. Dnes je z nej skúsená strelkyňa, ktorá neváha brániť svoju vlasť. "Ak muž váha, či streliť alebo nie, žena nikdy. Možno preto rodia ženy, nie muži," povedala pre BBC, zatiaľ čo držala svoje dieťa v náručí.

Pred vojnou Ukrajinka pracovala v klenotníctve. V októbri 2022 sa v charkovskom lese vydala za Jevgenija Stipanjuka, ktorého stretla počas invázie. Absolvovala vojenský výcvik, keď Rusko v roku 2014 vtrhlo na Krym, no naplno sa k nemu pripojila až minulý rok. "Prišla som za veliteľom a spýtala som sa ho: Čo môžem urobiť? Povedal: ‚Budeš ostreľovačkou.‘"

Emeraldová tiež prezradila, ako sa celá triasla, keď si prvýkrát uvedomila, že bude musieť vziať niečí život. "Tridsať sekúnd som sa triasla a nemohla som to zastaviť. To uvedomenie si, že teraz urobíš niečo, z čoho niet návratu. Ale my sme k nim s vojnou neprišli. Oni prišli k nám," uviedla.

Napriek počiatočným obavám sa Evgenija stala užitočnou členkou svojej brigády, no čelila aj sexistickým postojom. Pri jednom incidente jej jeden vojak povedal, aby sa vrátila do kuchyne. "Keď som sa pripojila k špeciálnym jednotkám, prišiel za mnou jeden z vojakov a povedal mi: ‚Dievča, čo tu robíš? Choď uvariť boršč.' V tej chvíli som sa cítila taká urazená, že som si pomyslela: ‚Robíš si zo mňa srandu? Môžem byť v kuchyni, ale môžem ťa aj zabiť,‘" dodala Evgeniya.