Pikantné detaily z fungovania nacistického bordelu: Z chúťok vodcov Tretej ríše vám príde zle

Keď sa v roku 1939 ozvali nacisti, Kitty Schmidtová nemala záujem. Vlastnila Salon Kitty, luxusný bordel v Berlíne a jedno z posledných zariadení na predaj sexuálnych služieb, ktoré mali legálne povolenie pôsobiť v Nemecku. Keď vyšší predstavitelia nacistickej strany navrhli Kitty premeniť jej podnik na špičkové špionážne centrum, aby mohla elektronicky odpočúvať svojich špičkových klientov, odmietla. Nestotožňovala sa totiž s antisemitskými názormi strany.

Marky zašila do spodnej bielizne

Napriek tomu vedela, že Hitlerova nacistická strana nebude brať "nie" ako odpoveď, a tak sa pokúsila utiecť z vlasti. Poslala peniaze trom svojim židovským kamarátom v Londýne s úmyslom otvoriť si tam salón a prepašovala milióny ríšskych mariek z Nemecka tak, že ich zašila do spodnej bielizne svojich cestujúcich dievčat. Pri pokuse o útek z Tretej ríše ale bola Schmidtová zajatá neďaleko holandských hraníc a odvlečená späť do berlínskeho väzenia, kde ju bili. Vtedy zmenila názor a rozhodla sa pomôcť nacistom. "Urobím všetko, o čo požiadate," povedala podľa Nigela Jonesa, Ursa Brunnera a Julie Schrammelovej, autorov knihy "The Madam and the Spymaster: The Secret History of the Most Famous Brothel in Wartime Berlin".

V 20. rokoch 20. storočia boli mnohí bývalí čestní občania nútení pracovať v sexbiznise, len aby prežili. V dôsledku toho sa rozšíril syfilis, kvapavka a tuberkulóza. Tento životný štýl z veľkej časti zanikol v roku 1932, keď sa k moci dostala strana Adolfa Hitlera. Nacisti zatvorili takmer všetky nevestince, pretože Hitler považoval sexuálne pracovníčky za hanbu ľudstva. Základným problémom nacistov v súvilosti s nekontrolovateľnou neresťou krajiny bolo, že odporovala oficiálnemu postoju strany k ženám. Tá hlásala, že jediným účelom nemeckej ženy bolo rodiť a vychovávať árijské deti. Hitlerova vládnuca strana však nebola úplne naivná, píšu autori knihy.

Prominentní členovia strany boli sexuálni démoni

"S cieľom prilákať čo najviac zahraničných návštevníkov do Berlína na letné olympijské hry v roku 1936 nacisti vydali špeciálne povolenia asi 7000 prostitútkam, ktorým udelili licenciu na podnikanie v meste," píše sa v knihe. Najväčšou prekážkou, ktorej nacisti čelili, keď sa pokúšali eliminovať nemravné zábavy Nemcov, bolo to, že hornú vrstvu strany tvorili predovšetkým sexuálni démoni. Minister propagandy Josef Goebbels bol veľkým zástancom večierkov. Jeho nenásytný sexuálny apetít uspokojovalo veľa mileniek. Keďže ovládal nemecké médiá, dostal akúkoľvek herečku, ktorú chcel, bez ohľadu na to, čo si tieto ženy mysleli.

Ženatý Heinrich Himmler bol naopak považovaný za najväčšieho puritána zo všetkých nacistov, no i tak stihol románik s mníchovskou speváčkou Karoline Diehlovou. Jeho sekretárka Hedviga Potthastová, "Häschen" alebo "malý zajačik", ako ju nazýval, sa na začiatku druhej svetovej vojny stala Himmlerovou milenkou na plný úväzok. Martin Bormann, organizačný vodca nacistickej strany, mal naopak nespútaný sexuálny apetít. Bol otcom desiatich detí so svojou manželkou a dlhoročným milencom herečky Manji Behrensovej. O tejto afére jeho manželka vedela a dokonca ju schvaľovala.

Manželku podviedol, keď ležala v nemocnici

Robert Ley, šéf Deutsche Arbeitsfront (Nemecký pracovný front), sa zase rád stretával s dievčatami, ktoré boli škandalózne mladé. Užíval si aj románik s opernou speváčkou Ingou Spilkerovou, ktorej následné tehotenstvo ho inšpirovalo k rozvodu s manželkou, hoci práve vtedy ležala v nemocnici so srdcovým ochorením. Krátko po rozvode sa zabila.

Hoci bol Hitler neochvejne proti homosexualite, šírili sa zvesti, že ako mladý si užíval s mužmi. Údajne bol tiež fanúšikom sadomasochizmu, čomu by nasvedčovalo nosenie všadeprítomného biča. K jeho extrémnym túžbam sa priznali aj niektoré milenky. V roku 1937 sa herečka Renate Müllerová stretla s Hitlerom kvôli tomu, čo považovala za konvenčné sexuálne stretnutie, no namiesto toho zažila nepríjemné prekvapenie. Povedala, že Hitler ležal na podlahe nahý a tvrdil, že je jej otrokom, pričom vrchol dosiahol, až keď ho herečka fyzicky a slovne napadla a zbila jeho vlastným bičom. Aféra, ktorú Hitler prežil so svojou nevlastnou neterou Geli Raubalovou, bola priam až absurdná. Führer vraj dosiahol orgazmus len vtedy, keď sa k nemu prikrčila a vymočila sa na neho.

Vzhľadom na spomínané sklony nacistického vodcovstva nebolo v roku 1939 žiadnym prekvapením, keď druhý najvyšší predstaviteľ nacistických ozbrojených zložiek Waffen-SS Reinhard Heydrich navrhol premeniť Salon Kitty na miesto odpočúvania. Jeho prisluhovači do podniku nainštalovali skryté kamery a päťdesiat mikrofónov.

Všetci boli nacistickí agenti

Za novopostavenými dvojitými stenami boli rúrky vedené dole do suterénu budovy, kde nacisti nepretržite zhromažďovali informácie. Heydrichovým zámerom bolo špehovať hostí, domácich aj zahraničných tým, že im ponúkne ženskú spoločnosť. Dúfal, že návštevníci počas milovania prezradia užitočné informácie. Všetci, ktorí pracovali v salóne, od samotnej majiteľky až po čašníkov a chyžné, boli nacistickými agentmi. Ženy, ktoré tam predávali svoje telá, naverboval Heydrich pre ich krásu a svetskosť, schopnosť hovoriť cudzím jazykom, oddanosť nacistickej strane a čo je najdôležitejšie, ochotu predať sa pre Hitlera.

Počas rokov fungovania salónu nacisti nazhromaždili približne 80 000 diskov naplnených zvukom a videom, ktoré boli odosielané do centrály gestapa. Medzi potvrdených klientov v tom čase patril taliansky minister zahraničných vecí (a Mussoliniho zať), gróf Gian Galeazzo Ciano, nacistický generál Friedrich Fromm či samotný Heydrich, hoci trval na tom, aby boli všetky odpočúvacie zariadenia vypnuté predtým, ako zamieril do salónu. V konečnom dôsledku, akékoľvek informácie, ktoré sa mohli objaviť v salóne, zostávajú stratené v histórii; tisíce diskov nahromadených gestapom sa nikdy nenašli, čo znamená, že akékoľvek tajomstvá, ktoré spokojní zákazníci salónu pošepkali dievčatám, sa nikdy nedozvieme.