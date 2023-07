Turista si rezervoval izbu s výhľadom na mesto: Keď uvidíte, čo naozaj videl z hotela, vybuchnete od smiechu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TCHAJ-ČUNG - Návštevník Taiwanu si zarezervoval hotelovú izbu s výhľadom na mesto. To, čo ale dostal, ho zaskočilo, predstavoval si totiž niečo úplne iné, než mu personál zariadenia ponúkol. Zaskočení zostali aj užívatelia Redditu, kde fotografiu zverejnil.

Turista z Hong Kongu si rezervoval hotelovú izbu v meste Tchaj-Čung, pričom v objednávke zaklikol možnosť "s výhľadom na mesto". Po príchode na ubytovanie sa ale z toho vykľul výhľad na protiľahlú budovu. Príspevok ihneď získal stovky komentárov, mnohí užívatelia zdieľali s turistom frustráciu, iní zostali pobavení. "Preboha! To si v akom meste, Černobyľ?" spýtal sa jeden. "Prepáč, ale toto ma veľmi rozosmialo," uviedol ďalší. Podľa magazínu Newsweek sa bol turista sťažovať personálu a nakoniec sa mu podarilo získať izbu s krajším výhľadom na železničnú stanicu.

"Zdieľal som to na Reddite, aby som varoval ľudí, že výrazy ako 'výhľad na mesto' a 'výhľad na oceán' môžu byť zavádzajúce. Toto je síce technicky správne, keďže ide o výhľad na mesto, ale nemusí to byť to, čo očakávate. V skutočnosti bol výhľad inzerovaný v opise a obrázkoch hotela ako panoráma," vysvetlil sklamaný dovolenkár.

Tchaj-Čung je tretie najväčšie mesto Taiwanu, ktoré je obklopené horami. Ide o turistickú destináciu známu zmesou tradičnej kultúry a nových atrakcií. Historické svätyne sa nachádzajú vedľa mestského Národného múzea prírodných vied, sú tu aj rozľahlé parky a mokrade.